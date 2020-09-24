Ведущую Нового канала выгнали из массажного салона: Я не представляла, что это, но согласилась
В свой первый рабочий день в Джакарте (Индонезия) Анастасия Кошман, ведущая реалити "У кого больше?", не подошла клиентке, и та с возмущением попросила ее заменить.
Еще в Киеве я разослала электронные письма в несколько отелей, где есть spa-салоны, – говорит ведущая Нового канала. – Один из них мне ответил и пригласил на работу. С первого взгляда отель показался хорошим. А это означало, что туда ходят состоятельные местные и туристы, на которых я смогу хорошо заработать.
Однако все произошло не так, как задумывала ведущая Нового канала. В Джакарте ее приняли за массажистку и предложили обслужить жен местного богача.
Мне сказали сделать массаж шиацу. Я даже не представляла, что это, но согласилась, – рассказала Анастасия Кошман. – Старалась, как могла. Однако клиентки оказались очень требовательными и выгнали со словами, что я плохой массажист.
Они прекрасно знали, кого брали, – со слезами на глазах возмутилась Настя. – Я послала им свой диплом по почте. Сотрудники должны были увидеть, что я косметолог, а не массажист.
Однако представители руководства индонезийского отеля были неумолимы и выгнали телеведущую.
На какие еще ухищрения пойдут ведущие «У кого больше?» и какие профессии будут осваивать, смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!
Напомним,