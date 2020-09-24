Ведущую Нового канала выгнали из массажного салона: Я не представляла, что это, но согласилась

Эксклюзив 24 сентября 2020 11:40 Юлия Крутиева
Ведущую Нового канала выгнали из массажного салона: Я не представляла, что это, но согласилась
У кого більше?: смотреть онлайн 4 выпуск (эфир от 21.09.2020)
пресс-служба Нового канала

В свой первый рабочий день в Джакарте (Индонезия) Анастасия Кошман, ведущая реалити "У кого больше?", не подошла клиентке, и та с возмущением попросила ее заменить.

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Кроме работы на телевидении, Анастасия Кошман работает также косметологом. Девушку всегда интересовал уход за лицом, и несколько лет назад она закончила соответствующие курсы. Поэтому, отправляясь в командировку с проектом «У кого больше?», Настя решила совместить приятное с полезным – устроиться в индонезийский spa-салон, перенять тамошний опыт и заработать на этом больше денег, чем ее соперница Анна Олицкая.

Еще в Киеве я разослала электронные письма в несколько отелей, где есть spa-салоны, – говорит ведущая Нового канала. – Один из них мне ответил и пригласил на работу. С первого взгляда отель показался хорошим. А это означало, что туда ходят состоятельные местные и туристы, на которых я смогу хорошо заработать.

Ведущая Нового канала Анастасия Кошман / пресс-служба Нового канала

Однако все произошло не так, как задумывала ведущая Нового канала. В Джакарте ее приняли за массажистку и предложили обслужить жен местного богача.

Мне сказали сделать массаж шиацу. Я даже не представляла, что это, но согласилась, – рассказала Анастасия Кошман. – Старалась, как могла. Однако клиентки оказались очень требовательными и выгнали со словами, что я плохой массажист.

Ведущую Нового канала выгнали из массажного салона / пресс-служба Нового канала

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Телеведущей было обидно до слез, но она призналась в своей лжи руководству отеля. Анастасия Кошман пояснила, что является сертифицированным косметологом, а вот дела с массажем никогда не имела. Однако ей очень нужны были деньги, поэтому пришлось пойти на обман.

Они прекрасно знали, кого брали, – со слезами на глазах возмутилась Настя. – Я послала им свой диплом по почте. Сотрудники должны были увидеть, что я косметолог, а не массажист.

Однако представители руководства индонезийского отеля были неумолимы и выгнали телеведущую.

На какие еще ухищрения пойдут ведущие «У кого больше?» и какие профессии будут осваивать, смотрите каждый понедельник в 19:00 на Новом канале!

Напомним,

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