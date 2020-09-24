Наталья Холоденко отпраздновала 1 год дочери: Я поехала с подружками в Лас-Вегас в ночной стрип-клуб

24 сентября 2020 00:15 Юлия Крутиева
Наталья Холоденко отпраздновала 1 год дочери: Я поехала с подружками в Лас-Вегас в ночной стрип-клуб
Психолог Наталья Холоденко с дочкой
пресс-служба канала Украина

Психолог Наталья Холоденко призналась, какую вечеринку устроила на день рождения годовалой дочери и почему праздник состоялся без малышки и ее отца.

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Известная психолог Наталья Холоденко знает, как сделать себя счастливой. Женщина имеет собственные правила и подходы заботы о себе, живет в любви и уважении к партнеру. А настоящий бриллиант в жизни Наталии Холоденко появился в марте прошлого года.

Тогда она родила второго ребенка – дочь Вивьен. В эксклюзивном интервью с ведущей «Ранку з Україною» на канале Украина Марией Мельник женщина рассказала, что несмотря на то, что первый день рождения ребенка – очень важный для каждого, праздновала она его достаточно небанально.

Я поехала с подружками в Лас-Вегас в ночной стрип-клуб, и мы там праздновали первую годовщину моей дочери, потому что вы же понимаете, когда ребенку год – он постоянно спит,
– призналась Наталия Холоденко.

Однако и в Лас-Вегас психолог тоже отправилась в особой компании.

Ребенок был в Украине – зачем ей тот Лас-Вегас в один год? – с улыбкой комментирует психолог. – Мужчина в это время был с ребенком. Уроки нескромности от Наталии Холоденко. Записывайтесь!

Напомним,

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