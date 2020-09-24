Наталья Холоденко отпраздновала 1 год дочери: Я поехала с подружками в Лас-Вегас в ночной стрип-клуб
Психолог Наталья Холоденко призналась, какую вечеринку устроила на день рождения годовалой дочери и почему праздник состоялся без малышки и ее отца.
Тогда она родила второго ребенка – дочь Вивьен. В эксклюзивном интервью с ведущей «Ранку з Україною» на канале Украина Марией Мельник женщина рассказала, что несмотря на то, что первый день рождения ребенка – очень важный для каждого, праздновала она его достаточно небанально.
Я поехала с подружками в Лас-Вегас в ночной стрип-клуб, и мы там праздновали первую годовщину моей дочери, потому что вы же понимаете, когда ребенку год – он постоянно спит,– призналась Наталия Холоденко.
Однако и в Лас-Вегас психолог тоже отправилась в особой компании.
Ребенок был в Украине – зачем ей тот Лас-Вегас в один год? – с улыбкой комментирует психолог. – Мужчина в это время был с ребенком. Уроки нескромности от Наталии Холоденко. Записывайтесь!
Напомним,