Супер Топ-модель по-украински: сразу 6 участниц покинули проект в 1 выпуске от 16.10.2020
Далеко не все выпускницы прошлых сезонов оказались готовыми к супериспытаниям Суперсезона.
Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили для них два испытания. Первое – дефиле под выступление модной электронной группы TVORCHI в нарядах украинского бренда.
Девушки должны были продемонстрировать модельную походку, умение держаться на подиуме и яркую точку, – говорит Алла Костромичева. – Участницы должны были заявить о себе так ярко и сильно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что они попали в двадцатку не зря.
С этим заданием участницы справились легко – прошлись по подиуму под стильные биты, танцуя и подмигивая экспертам. И не спроста, ведь среди них находился приглашенный звездный эксперт Сергей Притула, который выбирал, кому из участниц подарить личный иммунитет. Он не только оценивал походку девушек, но и устроил им мини-экзамен.
Девушки, которые набрали наибольшее количество зрительских голосов, автоматически прошли дальше. Это Софи Беридзе, Таня Брык, Амина Досымбаева, Марго Верховцева и Даша Майстренко. Судьбу еще одной участницы решил Сергей Притула.
Запитання, кому віддати імунітет, для мене гостро не стояло, – отметил ведущий Нового канала. – Усе було зрозуміло відразу. Володарка неймовірно красивих очей і людина, яка знається на творчості Всеволода Нейстайка. Імунітет отримала Катя Чечеленко!
Остальные участницы с дрожью в коленках ожидали вердикта от экспертов. А он был таковым: хуже всего с первыми заданиями справились такие участницы:
Катя Свинарчук
Лиза Доронько
Карина Минаева
Карина Данилова
Аня Сулима
Анна-Кристина Прыхидько
У Кати Свинарчук, например, есть сильные и слабые стороны. Слабые она может скрыть только в Instagram. А в Суперсезоне это сделать невозможно, – отметила Алла Костромичева. – Бешеную энергетику Лизы Доронько я бы советовала направить на творчество, а не на моделинг. Пока видео о шаурме у нее получаются лучше, чем позирование и дефиле.
А вот седьмую девушку в последний момент решили не выгонять. Так что в следующий выпуск «Супер Топ-модели по-украински» отправились 14 участниц:
• Даша Майстренко;
• Таня Брык;
• Амина Досымбаева;
• Марго Верховцева;
• Софи Беридзе;
• Настя Панова;
• Саша Кугат;
• Саша Литвин;
• Арина Любителева;
• Настя Леухина;
• Катя Чечеленко;
• Ира Мойсак;
• Ира Ротар;
• Вика Рогальчук.
Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новом канале!
Напомним,