Супер Топ-модель по-украински: сразу 6 участниц покинули проект в 1 выпуске от 16.10.2020

Далеко не все выпускницы прошлых сезонов оказались готовыми к супериспытаниям Суперсезона.

Впервые за все сезоны модельного реалити Нового канала его участниц выбирали не эксперты, а зрители. Не успели 20 победительниц зрительского голосования нарадоваться своему участию в «Супер Топ-модели по-украински» , как их ошарашили неожиданной новостью: мест в проекте всего 13, а, значит, уже на первой неделе семерым девушкам придется уехать домой.

Чтобы выбрать лучших из лучших, ведущая Алла Костромичева и эксперты Соня Плакидюк и Сергей Никитюк устроили для них два испытания. Первое – дефиле под выступление модной электронной группы TVORCHI в нарядах украинского бренда.

Девушки должны были продемонстрировать модельную походку, умение держаться на подиуме и яркую точку, – говорит Алла Костромичева. – Участницы должны были заявить о себе так ярко и сильно, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что они попали в двадцатку не зря.

Алла Костромичева / instagram.com/alla

С этим заданием участницы справились легко – прошлись по подиуму под стильные биты, танцуя и подмигивая экспертам. И не спроста, ведь среди них находился приглашенный звездный эксперт Сергей Притула, который выбирал, кому из участниц подарить личный иммунитет. Он не только оценивал походку девушек, но и устроил им мини-экзамен.

Второе испытание – фотосессия «Циферблат», во время которой девушки должны были показать своим телом, как стрелками на циферблате, сезон, в котором они участвовали, и неделю, на которой покинули проект. Справиться с ним было сложнее физически – девушкам пришлось карабкаться по большой конструкции, подтягиваться на ней и даже переворачиваться вниз головой.

Второе задание 1 выпуска / социальная сеть Instagram

Девушки, которые набрали наибольшее количество зрительских голосов, автоматически прошли дальше. Это Софи Беридзе, Таня Брык, Амина Досымбаева, Марго Верховцева и Даша Майстренко. Судьбу еще одной участницы решил Сергей Притула.

Запитання, кому віддати імунітет, для мене гостро не стояло, – отметил ведущий Нового канала. – Усе було зрозуміло відразу. Володарка неймовірно красивих очей і людина, яка знається на творчості Всеволода Нейстайка. Імунітет отримала Катя Чечеленко!

Остальные участницы с дрожью в коленках ожидали вердикта от экспертов. А он был таковым: хуже всего с первыми заданиями справились такие участницы:

Катя Свинарчук

Катя Свинарчук / пресс-служба Нового канала

Лиза Доронько

Лиза Доронько / пресс-служба Нового канала

Карина Минаева

Карина Минаева / пресс-служба Нового канала

Карина Данилова

Карина Данилова / пресс-служба Нового канала

Аня Сулима

Анна Сулима / пресс-служба Нового канала

Анна-Кристина Прыхидько

Анна-Кристина Прыхидько / пресс-служба Нового канала

У Кати Свинарчук, например, есть сильные и слабые стороны. Слабые она может скрыть только в Instagram. А в Суперсезоне это сделать невозможно, – отметила Алла Костромичева. – Бешеную энергетику Лизы Доронько я бы советовала направить на творчество, а не на моделинг. Пока видео о шаурме у нее получаются лучше, чем позирование и дефиле.

А вот седьмую девушку в последний момент решили не выгонять. Так что в следующий выпуск «Супер Топ-модели по-украински» отправились 14 участниц:

• Даша Майстренко;

• Таня Брык;

• Амина Досымбаева;

• Марго Верховцева;

• Софи Беридзе;

• Настя Панова;

• Саша Кугат;

• Саша Литвин;

• Арина Любителева;

• Настя Леухина;

• Катя Чечеленко;

• Ира Мойсак;

• Ира Ротар;

• Вика Рогальчук.

Смотрите «Супер Топ-модель по-украински» каждую пятницу в 19:00 на Новом канале!

Напомним,