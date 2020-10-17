Григорию Решетнику – 37: ТОП-7 главных правил жизни именинника

Сегодня, 17 октября, ведущий проекта "Неймовірна правда про зірок", реалити "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ Григорий Решетник отмечает день рождения. В праздничный день именинник поделился главными правилами жизни.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, какие правила являются для него основными.

Конечно, правила должны существовать, но часто важную роль играют исключения из правил. Когда ты действительно становишься собой и поступаешь так, как велит сердце. Обязательно выписывайте свои правила, буквально или просто в сознании, придерживайтесь их, но не бойтесь исключений и импровизации.

1. О семье. В семье должна быть всепоглощающая любовь, поддержка и взаимоуважение. Что я имею в виду. Любовь – это основа и фундамент, вы должны любить детей, вторую половинку и себя. Поддержка – при самых сложных обстоятельствах, самое главное – поддерживать любимого человека, верить в своих детей, в их талант и успех. Это окрыляет! Взаимное уважение – ни в коем случае не ломайте своих детей, уважайте их с рождения, с первых шагов и слов. Это их мнение и видение, их мировоззрение. Не только дети должны уважать родителей, но точно так родители – детей.

Григорий Решетник с семьей / instagram.com/grisha_reshetnik

2.. Любовь – это честность и преданность. Прежде всего, любовь любит честность. Можно построить длительные отношения. У нас часто спрашивают, в чем секрет здоровых отношений. Всегда находите силы обсуждать, прямо говорить то, что вас устраивает и не устраивает. Честно не только хвалить, но и конструктивно высказывать какие-то свои пожелания. Это очень важно. И преданность – вы должны, как говорят, щенячьим взглядом смотреть на свою половинку, быть преданным, до конца верить, бороться за любовь и всем сердцем любить. Тогда ваша любовь будет навсегда и, главное, будет настоящей.

3. О работе. Конечно же, это самоотдача. Чтобы вы ни делали, надо отдаваться работе. Да, вы можете мечтать о другой, но пока вы здесь, должны работать и отдаваться. Лишь тогда вы сможете расти как профессионал. Оптимизм – всегда верьте в лучшее, не опускайте руки. Если сегодня сложно, значит, это новая страница. Завтра будет светло и ярко. Ну и саморазвитие – обязательно уделяйте внимание новым сферам, читайте книги, слушайте, ходите на тренинги.

Григорий Решетник с женой Кристиной / instagram.com/grisha_reshetnik

4. О друзьях. Дружба – это уважение и открытость. Требуя от друзей честности и открытости, вы точно так должны отвечать открытостью. И, безусловно, уважать друзей, их интересы и жизненные взгляды. Они не обязательно должны совпадать с вашими. Уважайте мнение других и стиль жизни других. Например, вы семьянин, а друг – холостяк. У меня такие друзья есть. Я уважаю их жизнь, а они – мою, жизнь семейного человека. Я, конечно, пропагандирую свои ценности, а они стесняются пропагандировать свои (улыбается). И поддержка – тоже важный критерий в дружбе.

5.. Самое главное – уметь расслабиться и по-настоящему отдохнуть так, как вам нравится: в горах, экстремально или просто на пляже. Умейте абстрагироваться, отключите мобильный, забудьте про соцсети. Дайте перегруженному сознанию расслабиться. Почувствуйте себя лентяем. Для этого и нужен отдых – чтобы мы перезагрузились. Без полноценного отдыха вы не сможете развиваться. Вписывайте отдых в свой ежедневник! Занимайтесь своим отдыхом точно так, как и работой. Нужен баланс.

Григорий Решетник с женой и детьми / instagram.com/grisha_reshetnik

6. О деньгах. Их нужно уважать, но не боготворить. Вы должны уметь зарабатывать. Деньги – это, прежде всего, свобода и комфорт. Они нужны, без них непросто. Но это не должно стоять на вершине вашей пирамиды жизни. Не нужно ради денег жертвовать своими принципами. Как только вы наведете порядок в своих деньгах, в своих тратах, в своей прибыли, станете еще успешнее в финансовом плане. Если не умеете, учитесь! Скачайте программу, которая вам поможет, сходите на курсы. Нас, наверное, в детстве этому не учили, но сейчас детей уже приучают к финансовой грамотности.

7. И, наверное, финальное правило – быть личностью со своим мнением. Не подстраивайтесь под общие стереотипы, ломайте их, уважайте свое мнение. И еще очень важно, особенно для мужчин, не бояться нести ответственность. Тогда вы станете еще более сильным и удовлетворённым самим собой.

Григорий Решетник с сыновьями / instagram.com/grisha_reshetnik

Также напомним, что уже сегодня в 18:00 на всех диджитал-площадках СТБ выйдет интервью супруги Григория, Кристины Решетник, в рамках социальной диджитальной кампании #СильнаЯ. Кристина расскажет, действительно ли известным семьям обязательно помогают няни, почему отдала предпочтение семье, а не карьере, и с какими стереотипами сталкивалась в свой адрес.

Напомним,