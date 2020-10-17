Григорию Решетнику – 37: ТОП-7 главных правил жизни именинника

17 октября 2020 00:25 Юлия Крутиева
Григорию Решетнику – 37: ТОП-7 главных правил жизни именинника
Телеведущий Григорий Решетник
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 17 октября, ведущий проекта "Неймовірна правда про зірок", реалити "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ Григорий Решетник отмечает день рождения. В праздничный день именинник поделился главными правилами жизни.

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Известный украинский телеведущий Григорий Решетник рассказал, какие правила являются для него основными.

Конечно, правила должны существовать, но часто важную роль играют исключения из правил. Когда ты действительно становишься собой и поступаешь так, как велит сердце. Обязательно выписывайте свои правила, буквально или просто в сознании, придерживайтесь их, но не бойтесь исключений и импровизации.

1. О семье. В семье должна быть всепоглощающая любовь, поддержка и взаимоуважение. Что я имею в виду. Любовь – это основа и фундамент, вы должны любить детей, вторую половинку и себя. Поддержка – при самых сложных обстоятельствах, самое главное – поддерживать любимого человека, верить в своих детей, в их талант и успех. Это окрыляет! Взаимное уважение – ни в коем случае не ломайте своих детей, уважайте их с рождения, с первых шагов и слов. Это их мнение и видение, их мировоззрение. Не только дети должны уважать родителей, но точно так родители – детей.

Григорий Решетник с семьей / instagram.com/grisha_reshetnik

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2. О любви. Любовь – это честность и преданность. Прежде всего, любовь любит честность. Можно построить длительные отношения. У нас часто спрашивают, в чем секрет здоровых отношений. Всегда находите силы обсуждать, прямо говорить то, что вас устраивает и не устраивает. Честно не только хвалить, но и конструктивно высказывать какие-то свои пожелания. Это очень важно. И преданность – вы должны, как говорят, щенячьим взглядом смотреть на свою половинку, быть преданным, до конца верить, бороться за любовь и всем сердцем любить. Тогда ваша любовь будет навсегда и, главное, будет настоящей.

3. О работе. Конечно же, это самоотдача. Чтобы вы ни делали, надо отдаваться работе. Да, вы можете мечтать о другой, но пока вы здесь, должны работать и отдаваться. Лишь тогда вы сможете расти как профессионал. Оптимизм – всегда верьте в лучшее, не опускайте руки. Если сегодня сложно, значит, это новая страница. Завтра будет светло и ярко. Ну и саморазвитие – обязательно уделяйте внимание новым сферам, читайте книги, слушайте, ходите на тренинги.

Григорий Решетник с женой Кристиной / instagram.com/grisha_reshetnik

4. О друзьях. Дружба – это уважение и открытость. Требуя от друзей честности и открытости, вы точно так должны отвечать открытостью. И, безусловно, уважать друзей, их интересы и жизненные взгляды. Они не обязательно должны совпадать с вашими. Уважайте мнение других и стиль жизни других. Например, вы семьянин, а друг – холостяк. У меня такие друзья есть. Я уважаю их жизнь, а они – мою, жизнь семейного человека. Я, конечно, пропагандирую свои ценности, а они стесняются пропагандировать свои (улыбается). И поддержка – тоже важный критерий в дружбе.

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5. Об отдыхе. Самое главное – уметь расслабиться и по-настоящему отдохнуть так, как вам нравится: в горах, экстремально или просто на пляже. Умейте абстрагироваться, отключите мобильный, забудьте про соцсети. Дайте перегруженному сознанию расслабиться. Почувствуйте себя лентяем. Для этого и нужен отдых – чтобы мы перезагрузились. Без полноценного отдыха вы не сможете развиваться. Вписывайте отдых в свой ежедневник! Занимайтесь своим отдыхом точно так, как и работой. Нужен баланс.

Григорий Решетник с женой и детьми / instagram.com/grisha_reshetnik

6. О деньгах. Их нужно уважать, но не боготворить. Вы должны уметь зарабатывать. Деньги – это, прежде всего, свобода и комфорт. Они нужны, без них непросто. Но это не должно стоять на вершине вашей пирамиды жизни. Не нужно ради денег жертвовать своими принципами. Как только вы наведете порядок в своих деньгах, в своих тратах, в своей прибыли, станете еще успешнее в финансовом плане. Если не умеете, учитесь! Скачайте программу, которая вам поможет, сходите на курсы. Нас, наверное, в детстве этому не учили, но сейчас детей уже приучают к финансовой грамотности.

7. И, наверное, финальное правило – быть личностью со своим мнением. Не подстраивайтесь под общие стереотипы, ломайте их, уважайте свое мнение. И еще очень важно, особенно для мужчин, не бояться нести ответственность. Тогда вы станете еще более сильным и удовлетворённым самим собой.

Григорий Решетник с сыновьями / instagram.com/grisha_reshetnik

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Также напомним, что уже сегодня в 18:00 на всех диджитал-площадках СТБ выйдет интервью супруги Григория, Кристины Решетник, в рамках социальной диджитальной кампании #СильнаЯ. Кристина расскажет, действительно ли известным семьям обязательно помогают няни, почему отдала предпочтение семье, а не карьере, и с какими стереотипами сталкивалась в свой адрес.

Напомним, 

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