Григорию Решетнику – 37: ТОП-7 главных правил жизни именинника
Сегодня, 17 октября, ведущий проекта "Неймовірна правда про зірок", реалити "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ Григорий Решетник отмечает день рождения. В праздничный день именинник поделился главными правилами жизни.
Конечно, правила должны существовать, но часто важную роль играют исключения из правил. Когда ты действительно становишься собой и поступаешь так, как велит сердце. Обязательно выписывайте свои правила, буквально или просто в сознании, придерживайтесь их, но не бойтесь исключений и импровизации.
1. О семье. В семье должна быть всепоглощающая любовь, поддержка и взаимоуважение. Что я имею в виду. Любовь – это основа и фундамент, вы должны любить детей, вторую половинку и себя. Поддержка – при самых сложных обстоятельствах, самое главное – поддерживать любимого человека, верить в своих детей, в их талант и успех. Это окрыляет! Взаимное уважение – ни в коем случае не ломайте своих детей, уважайте их с рождения, с первых шагов и слов. Это их мнение и видение, их мировоззрение. Не только дети должны уважать родителей, но точно так родители – детей.
3. О работе. Конечно же, это самоотдача. Чтобы вы ни делали, надо отдаваться работе. Да, вы можете мечтать о другой, но пока вы здесь, должны работать и отдаваться. Лишь тогда вы сможете расти как профессионал. Оптимизм – всегда верьте в лучшее, не опускайте руки. Если сегодня сложно, значит, это новая страница. Завтра будет светло и ярко. Ну и саморазвитие – обязательно уделяйте внимание новым сферам, читайте книги, слушайте, ходите на тренинги.
4. О друзьях. Дружба – это уважение и открытость. Требуя от друзей честности и открытости, вы точно так должны отвечать открытостью. И, безусловно, уважать друзей, их интересы и жизненные взгляды. Они не обязательно должны совпадать с вашими. Уважайте мнение других и стиль жизни других. Например, вы семьянин, а друг – холостяк. У меня такие друзья есть. Я уважаю их жизнь, а они – мою, жизнь семейного человека. Я, конечно, пропагандирую свои ценности, а они стесняются пропагандировать свои (улыбается). И поддержка – тоже важный критерий в дружбе.
6. О деньгах. Их нужно уважать, но не боготворить. Вы должны уметь зарабатывать. Деньги – это, прежде всего, свобода и комфорт. Они нужны, без них непросто. Но это не должно стоять на вершине вашей пирамиды жизни. Не нужно ради денег жертвовать своими принципами. Как только вы наведете порядок в своих деньгах, в своих тратах, в своей прибыли, станете еще успешнее в финансовом плане. Если не умеете, учитесь! Скачайте программу, которая вам поможет, сходите на курсы. Нас, наверное, в детстве этому не учили, но сейчас детей уже приучают к финансовой грамотности.
7. И, наверное, финальное правило – быть личностью со своим мнением. Не подстраивайтесь под общие стереотипы, ломайте их, уважайте свое мнение. И еще очень важно, особенно для мужчин, не бояться нести ответственность. Тогда вы станете еще более сильным и удовлетворённым самим собой.
Напомним,