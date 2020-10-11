Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отметил 10 годовщину брака с женой: архивные фото со свадьбы

11 октября 2020 11:15 Катерина Даниленко
Ведущий
Ведущий Григорий Решетник с женой Кристиной
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Вчера, 10 октября, в семье известного телеведущего Григория Решетника и его супруги Кристины было радостное событие. Пара отметила 10 годовщину официальных отношений.

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В своих микроблогах и Григорий и Кристина опубликовали трогательные фото со свадебной церемонии и поблагодарили друг друга за все прекрасное, что с ними случилось за этот период.

Сьогодні наша річниця. 10 років сімейного щастя. Кохання моє, ти просто нереальна. Дякую тобі за все. Ти мій всесвіт, який я обожнюю. Вітаю нас і нашу сім‘ю,
‒ написал Решетник.

В свою очередь супруга телеведущего вспомнила, как развивались их отношения и сколько всего желаемого им удалось осуществить за эти годы. Также Кристина добавила, что последующие 10/30/70 лет будет для мужа поддержкой, опорой и вдохновением.

Ми познайомились в 2008 році і коли я вперше тебе  побачила, знала, що ми будемо разом ‒ бо це була любов з першого погляду. Таке буває ‒ факт! Ми пішли на побачення і більше не розлучалися ні на день… Весілля на 150 людей в Івано-Франківську (тоді було так холодно +10), яке ми ніколи не забудемо, потім поява наших двох неймовірних синочків Ванюші і Дімулі, з якими ми об’їздили уже півсвіту, сюрпризи один одному, емоції, та навіть ті випробування і труднощі, про які складно згадувати - нам однозначно є про що згадати за ці 12 років. І те, що ми до всього, що маємо зараз, йдемо вже стільки років разом, це і є справжній подарунок з небес, який ми точно заслужили,
‒ такие трогательные слова адресовала супругу Кристина.

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К слову, в этом году влюбленных ждет еще один подарок судьбы ‒ рождение третьего малыша. Пол ребенка Григорий и Кристина пока не афишируют.

Напомним,

 

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