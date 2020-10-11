Ведущий "Холостяка" Григорий Решетник отметил 10 годовщину брака с женой: архивные фото со свадьбы
Вчера, 10 октября, в семье известного телеведущего Григория Решетника и его супруги Кристины было радостное событие. Пара отметила 10 годовщину официальных отношений.
Сьогодні наша річниця. 10 років сімейного щастя. Кохання моє, ти просто нереальна. Дякую тобі за все. Ти мій всесвіт, який я обожнюю. Вітаю нас і нашу сім‘ю,‒ написал Решетник.
В свою очередь супруга телеведущего вспомнила, как развивались их отношения и сколько всего желаемого им удалось осуществить за эти годы. Также Кристина добавила, что последующие 10/30/70 лет будет для мужа поддержкой, опорой и вдохновением.
Ми познайомились в 2008 році і коли я вперше тебе побачила, знала, що ми будемо разом ‒ бо це була любов з першого погляду. Таке буває ‒ факт! Ми пішли на побачення і більше не розлучалися ні на день… Весілля на 150 людей в Івано-Франківську (тоді було так холодно +10), яке ми ніколи не забудемо, потім поява наших двох неймовірних синочків Ванюші і Дімулі, з якими ми об’їздили уже півсвіту, сюрпризи один одному, емоції, та навіть ті випробування і труднощі, про які складно згадувати - нам однозначно є про що згадати за ці 12 років. І те, що ми до всього, що маємо зараз, йдемо вже стільки років разом, це і є справжній подарунок з небес, який ми точно заслужили,‒ такие трогательные слова адресовала супругу Кристина.
Напомним,