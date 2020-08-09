Григорий Решетник впервые рассказал о болезни, которую ему удалось победить: Полностью поражено все тело

9 августа 2020 14:00 Катерина Даниленко
Григорий Решетник впервые рассказал о болезни, которую ему удалось победить: Полностью поражено все тело
Телеведущий Григорий Решетник
социальная сеть Instagram

Звезда Холостяка Григорий Решетник впервые за долгое время дал откровенное интервью.

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Сексуальный красавчик с глубоким низким тембром, казалось бы, никогда не имел проблем в отношениях с противоположным полом и уверенностью в себе. Однако, как оказалось, все детство и подростковый возраст с будущего телеведущего насмехались сверстники.

В разговоре с Машей Ефросининой Григорий признался, что до 14-летнего возраста страдал заболеванием, которое полностью покрыло его тело.

С двух месяцев до четырнадцати лет я болел кожным заболеванием. Все руки, вся кожа... Полностью поражено все тело. Это все чешется. У меня детские колготки прилипали до такой степени, что я ночью садился в ванну,
‒ вспомнил ведущий «Холостяка».

Григорий Решетник в детстве / социальная сеть Instagram

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В школе мальчика не брали на спортивные соревнования и даже отправили на домашнее обучение. Родители делали все возможное, чтобы вылечить Гришу: возили в санатории, делали грязевые процедуры, лечили разными лекарствами и народными средствами. Болезнь отступила сама. В возрасте 14 лет Решетник увидел в зеркале совсем другого человека.

Гормональные изменения организма. Все прошло за три недели,
‒ добавил телеведущий.

Напомним,

 

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