Григорий Решетник впервые рассказал о болезни, которую ему удалось победить: Полностью поражено все тело
9 августа 2020 14:00
Телеведущий Григорий Решетник
социальная сеть Instagram
Звезда Холостяка Григорий Решетник впервые за долгое время дал откровенное интервью.
телеведущего насмехались сверстники.
В разговоре с Машей Ефросининой Григорий признался, что до 14-летнего возраста страдал заболеванием, которое полностью покрыло его тело.
С двух месяцев до четырнадцати лет я болел кожным заболеванием. Все руки, вся кожа... Полностью поражено все тело. Это все чешется. У меня детские колготки прилипали до такой степени, что я ночью садился в ванну,‒ вспомнил ведущий «Холостяка».
Григорий Решетник в детстве / социальная сеть Instagram
Гормональные изменения организма. Все прошло за три недели,‒ добавил телеведущий.
Напомним,