Екатерина Кухар очаровала снимком с мужем: Мой любимый муж

8 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Екатерина Кухар очаровала снимком с мужем: Мой любимый муж
Прима Национальной оперы Украины Екатерина Кухар
социальная сеть Instagram

Звездная пара Екатерины Кухар и Александра Стоянова по праву считается одной из самых романтических в украинском шоу-бизнесе.

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Прима и премьер Национальной оперы Украины вместе уже больше 14 лет. Пара знает, как внести романтику в отношения и смотреть друг на друга с горящими от любви глазами. Супруги устраивают совместные фотосессии, посещают светские мероприятия, ездят на отдых не только всей семьей, но и вдвоем.

В этот раз невероятно красивых Екатерину и Александра можно было встретить в одном из столичных заведений. Возлюбленные держались за руки, мило беседовали и позировали для фотографов. Одним из таких кадром звезда «Танці з зірками» поделилась в своем Instagram.

На фото Кухар позировала в вечернем белом платье со шлейфом и кружевом. Волосы она уложила идеально ровно, а на лице сделала яркий макияж с акцентом на губах. Стоянов же облачился в зауженные синие брюки и белую рубашку.

Лучшая косметика – это любовь! И любящий муж!
– написала знаменитость.

Звездные супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов / социальная сеть Instagram

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Супруг звезды также не смог не поделится таким роскошным снимком. В комментарии он написал своем мнение по поводу крепких отношений в семье:

А пока моя жена определяется с фото, я выставлю то, которое нравится мне! Говорят, что женщины расцветают при наличии рядом достойного мужчины! Готов поспорить, мужчины тоже становятся лучше, когда рядом с ними любимая женщина!

Напомним,

Звездные супруги Екатерина Кухар и Александр Стоянов / социальная сеть Instagram
 

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