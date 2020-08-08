Екатерина Кухар очаровала снимком с мужем: Мой любимый муж
Звездная пара Екатерины Кухар и Александра Стоянова по праву считается одной из самых романтических в украинском шоу-бизнесе.
В этот раз невероятно красивых Екатерину и Александра можно было встретить в одном из столичных заведений. Возлюбленные держались за руки, мило беседовали и позировали для фотографов. Одним из таких кадром звезда «Танці з зірками» поделилась в своем Instagram.
На фото Кухар позировала в вечернем белом платье со шлейфом и кружевом. Волосы она уложила идеально ровно, а на лице сделала яркий макияж с акцентом на губах. Стоянов же облачился в зауженные синие брюки и белую рубашку.
Лучшая косметика – это любовь! И любящий муж!– написала знаменитость.
А пока моя жена определяется с фото, я выставлю то, которое нравится мне! Говорят, что женщины расцветают при наличии рядом достойного мужчины! Готов поспорить, мужчины тоже становятся лучше, когда рядом с ними любимая женщина!
Напомним,
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