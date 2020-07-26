Екатерина Кухар впечатлила эффектным луком на танцополе: в стиле диско

26 июля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Екатерина Кухар впечатлила эффектным луком на танцополе: в стиле диско
Судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар
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Судья шоу Танці з зірками Екатерина Кухар знает, как поразить фолловеров стильным образом.

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Украинская прима-балерина в своем микроблоге опубликовала яркое видео, на котором предстала в шикарном красном платье и украшениях на сцене популярного шоу. Поклонники уверены, знаменитость вовсю готовится к выходу нового сезона «Танці з зірками».

В посте звезда пофилософствовала на темы самопознания и любви к жизни. В частности, Екатерина уверена, что очень важно иногда направлять свой фокус внимания на что-то необычное, чтобы зарядится позитивными эмоциями и восстановить ресурс.

Есть тысячи практик, к которым прибегают люди преследуя разные цели: жить в моменте, созерцать, заглядывать во внутрь себя и многое другое. Но одна из самых важных, как мне кажется, это отключать свой ум, погружаться в себя и направлять фокус внимания на что-то необычное. Словно прожить один вечер в другой эпохе, например, бурные двадцатые. Мир праздника, блеска, вечеринок в стиле Гетсби... Как вариант, можно устроить theme-party. Состояние, в которое мы можем погрузиться, отключившись от всех проблем, помогает восстановить ресурс и найти источник вдохновения. Ты отпускаешь реальную жизнь и не думаешь о завтрашнем дне. Главное, успеть вернуться к полуночи, пока карета не превратилась в тыкву,
‒ написала Кухар.

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Кроме того, артистка добавила, что возвращать детскую беззаботность, испытывать восторг от веселья очень полезно. Именно это, по ее мнению, дает новые эмоции и прибавляет силы, чтобы двигаться дальше.

Напомним,

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