Екатерина Кухар впечатлила эффектным луком на танцополе: в стиле диско
Судья шоу Танці з зірками Екатерина Кухар знает, как поразить фолловеров стильным образом.
В посте звезда пофилософствовала на темы самопознания и любви к жизни. В частности, Екатерина уверена, что очень важно иногда направлять свой фокус внимания на что-то необычное, чтобы зарядится позитивными эмоциями и восстановить ресурс.
Есть тысячи практик, к которым прибегают люди преследуя разные цели: жить в моменте, созерцать, заглядывать во внутрь себя и многое другое. Но одна из самых важных, как мне кажется, это отключать свой ум, погружаться в себя и направлять фокус внимания на что-то необычное. Словно прожить один вечер в другой эпохе, например, бурные двадцатые. Мир праздника, блеска, вечеринок в стиле Гетсби... Как вариант, можно устроить theme-party. Состояние, в которое мы можем погрузиться, отключившись от всех проблем, помогает восстановить ресурс и найти источник вдохновения. Ты отпускаешь реальную жизнь и не думаешь о завтрашнем дне. Главное, успеть вернуться к полуночи, пока карета не превратилась в тыкву,‒ написала Кухар.
Напомним,