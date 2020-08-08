Настя Каменских будоражит фанов аппетитной фигурой: мокрое фото с пляжа
8 августа 2020 16:00
Катерина Даниленко
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram
Артистка Настя Каменских не устает публиковать горячие фото с Турции.
После ослабления карантина гастроли знаменитостей набрали новых оборотов. Украинские звезды выступают не только в Украине, но и за ее рубежом. Так, певица Настя Каменских
вот уже несколько дней радует своими песнями поклонников в Турции. Звезда успевает не только давать концерты, но и отдыхать.
В своем Instagram певица поделилась жаркими летними снимками, на которых продемонстрировала аппетитную фигуру в купальниках. Особое внимание подписчиков привлек черный раздельный купальник с бахромой. Он идеально подчеркнул точеные изгибы тела исполнительницы. Дополнила Настя образ солнцезащитными очками, отсутствием мейкапа и мокрыми волосами.
Настя Каменских на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
Фолловеры поспешили расхвалить кумира. Более того, они отметили, что такими кадрами звезда мотивирует их следить за собой и уделять внимание спорту: «Настя, ты мотивируешь!», «Побежала заниматься», «Конфетка! Я восхищаюсь тобой», «Пример! Красотка».
Напомним,
Настя Каменских на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
Настя Каменских на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram