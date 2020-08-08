Настя Каменских будоражит фанов аппетитной фигурой: мокрое фото с пляжа

8 августа 2020 16:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских будоражит фанов аппетитной фигурой: мокрое фото с пляжа
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Артистка Настя Каменских не устает публиковать горячие фото с Турции.

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После ослабления карантина гастроли знаменитостей набрали новых оборотов. Украинские звезды выступают не только в Украине, но и за ее рубежом. Так, певица Настя Каменских вот уже несколько дней радует своими песнями поклонников в Турции. Звезда успевает не только давать концерты, но и отдыхать.

В своем Instagram певица поделилась жаркими летними снимками, на которых продемонстрировала аппетитную фигуру в купальниках. Особое внимание подписчиков привлек черный раздельный купальник с бахромой. Он идеально подчеркнул точеные изгибы тела исполнительницы. Дополнила Настя образ солнцезащитными очками, отсутствием мейкапа и мокрыми волосами.

Настя Каменских на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram

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Фолловеры поспешили расхвалить кумира. Более того, они отметили, что такими кадрами звезда мотивирует их следить за собой и уделять внимание спорту: «Настя, ты мотивируешь!», «Побежала заниматься», «Конфетка! Я восхищаюсь тобой», «Пример! Красотка».

Напомним,

Настя Каменских на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram

Настя Каменских на отдыхе в Турции / социальная сеть Instagram
 

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