Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном полосатом купальнике на фоне моря
Несмотря на пандемию коронавируса множество знаменитостей не отказывают себе в отдыхе за границей.
Сейчас 33-летняя певица наслаждается отдыхом на одном из красивейших курортных побережий Анталии. Об этом она активно рассказывает на своей странице в Инстаграм.
Настя уже успела опубликовать серию фотографий с курорта. Не обошлось без снимков, на которых супруга Потапа хвастается своей фигурой в купальниках.
Hello there. Пристально слежу, чтобы все потренировались утром, - пишет в комментариях под одним из фото Настя. - А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику?
Напомним,