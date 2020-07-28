Настя Каменских продемонстрировала фигуру в раздельном полосатом купальнике на фоне моря

Несмотря на пандемию коронавируса множество знаменитостей не отказывают себе в отдыхе за границей.

Хотя многим из них удается совмещать приятное с полезным. Несколько дней назад Настя Каменских отправилась в Турцию, чтобы выступить в одном из отелей.

Сейчас 33-летняя певица наслаждается отдыхом на одном из красивейших курортных побережий Анталии. Об этом она активно рассказывает на своей странице в Инстаграм.

Настя уже успела опубликовать серию фотографий с курорта. Не обошлось без снимков, на которых супруга Потапа хвастается своей фигурой в купальниках.

Певица Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

За своей физической формой Каменских не перестает следить и на отдыхе. Обязательный ритуал певицы по утрам – пробежка по территории отеля, в котором она остановилась.

Hello there. Пристально слежу, чтобы все потренировались утром, - пишет в комментариях под одним из фото Настя. - А ты сегодня уже сделал утреннюю гимнастику?

Напомним,