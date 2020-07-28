Леся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях
Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, как поддерживает фантастический вид.
Однако Леся Никитюк даже в путешествиях выглядит так, будто только что пришла из салона красоты. Как ей это удается?
Во время наших путешествий постоянно случаются разные интересные истории, – рассказала Леди Ле. – Например, когда мы снимали сюжет на ферме улиток, владельцы подарили мне моллюсков, которые со мной живут уже несколько дней и спят на моем лице. Благодаря муцину, который они производят, кожа подтягивается, хорошо увлажненная и выглядит свежей. А вот на ферме, где мы варили сыр, мне подарили очень много настоящего, натурального, без примесей овечьего сыра, который очень полезен для организма. Он содержит большое количество кальция.
Соляные ванны, которые мы снимали в Закарпатье – обязательные для посещения. В этих соляных озерах и бассейнах мы сидели до последнего, сколько позволял наш график съемок, – улыбается ведущая. – После них кожа стала гладкой и блестящей и теперь больше похожа на кожу пятилетнего ребенка. Зажили все порезы и ранки, которые мы получили в последнее время. Женская половина команды выглядит шикарно.
Своими бьюти находками на украинских курортах ведущая поделится в выпусках «Le Маршрутки» этой осенью на Новом канале.