Леся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях

28 июля 2020 12:10 Юлия Крутиева
Леся Никитюк рассказала, как оставаться красивой в путешествиях
Ведущая Леся Никитюк
пресс-служба Нового канала

Ведущая Нового канала Леся Никитюк рассказала, как поддерживает фантастический вид.

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Постоянные переезды на «Le Маршрутке» без возможности попасть к косметологу, пересушенный от кондиционеров воздух в номерах, перекусы на ходу и сон на колесах – все это не лучшим образом влияет на состояние кожи. 

Однако Леся Никитюк даже в путешествиях выглядит так, будто только что пришла из салона красоты. Как ей это удается?

Во время наших путешествий постоянно случаются разные интересные истории, – рассказала Леди Ле. – Например, когда мы снимали сюжет на ферме улиток, владельцы подарили мне моллюсков, которые со мной живут уже несколько дней и спят на моем лице. Благодаря муцину, который они производят, кожа подтягивается, хорошо увлажненная и выглядит свежей. А вот на ферме, где мы варили сыр, мне подарили очень много настоящего, натурального, без примесей овечьего сыра, который очень полезен для организма. Он содержит большое количество кальция.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
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Леся не стесняется показывать фанатам, как она делает маски и другие бьюти-процедуры. Но не только масками удается поддерживать молодость.

Соляные ванны, которые мы снимали в Закарпатье – обязательные для посещения. В этих соляных озерах и бассейнах мы сидели до последнего, сколько позволял наш график съемок, – улыбается ведущая. – После них кожа стала гладкой и блестящей и теперь больше похожа на кожу пятилетнего ребенка. Зажили все порезы и ранки, которые мы получили в последнее время. Женская половина команды выглядит шикарно.

Своими бьюти находками на украинских курортах ведущая поделится в выпусках «Le Маршрутки» этой осенью на Новом канале.

Ведущая Леся Никитюк / пресс-служба Нового канала
Напомним, 

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