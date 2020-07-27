Олег Винник о поклонницах-"волчицах": Многие обижаются, и я это замечаю

Певец года по версии премии Золотая Жар-птица Олег Винник стал героем нового выпуска программы Слава+.

Во время беседы музыкант поделился подробностями громкой вечеринки, которая состоится 31 июля, в День рождения Олега Винника , в формате онлайн-концерта в дополненной реальности на НСК «Олимпийский».

Мы делаем то, что в мире еще никто никогда не делал, – заинтриговал артист. – И я не сразу согласился на такой формат, поскольку сначала не верил, что это можно реализовать. Практически каждый день на карантине меня просили провести онлайн-концерт. Однако я не чувствовал, что нужно общаться с людьми таким способом. Я не легкомысленно отношусь к этому. В данный период каждое твое слово, каждый взгляд, каждая эмоция может сработать так, что кому-то станет не по себе. И в конце концов, когда мне предложили концерт в дополненной реальности, я понял, что это то, чего раньше не было. Но дай Бог, чтобы мы больше не проводили таких виртуальных концертов, не арендовали пустой стадион. Это будет сложно, но очень круто и необычно, а еще интересно детям. Мы можем с помощью картинки подарить людям эмоции.

Певец Олег Винник со Славой Деминым / Пресс-служба Олега Винника

Кроме того, певец развенчал мифы о старте своей сольной карьеры в Украине и собственной музыке:

Я не могу делать что-то одно, в какой-то конъюнктуре, бить в одну лузу. Поэтому и песни у меня разнообразные: есть и баллады, и классика, и роковые, и попсовые, танцевальные, и даже клубная музыка есть. В крайнее время больше склоняюсь к року. Вообще по жизни я рок-н-рольщик.

Певец Олег Винник со Славой Деминым / Пресс-служба Олега Винника

На вопрос, как Олег относится к тому, что его поклонниц называют «волчицами», Винник ответил:

Нужно, в первую очередь, послушать слова песни. Там говорится о серьезных вещах. А люди выхватывают что-то из контекста и начинают рифмовать. Очень многие обижаются, и я это замечаю. Мне самому не нравится такое «навязывание»: когда на каждом телеканале, каждой радиостанции, в газетах, интернете – повсюду это уже стало какой-то визиткой.

Напомним,