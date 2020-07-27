Танці з зірками-2020: украинская певица получила второй шанс покорить звездный паркет

27 июля 2020 12:25 Юлия Крутиева
Танці з зірками-2020: украинская певица получила второй шанс покорить звездный паркет

К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками присоединилась украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская.

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На своей странице в Instagram Слава Каминская опубликовала видео, в котором сообщила подписчикам, что принимает вызов #танціззіркамиchallengе от фронтвумен группы The HARDKISS Юлии Саниной.

Слава Каминская уже участвовала во втором сезоне обновленного проекта «Танці з зірками». Однако ей так и не удалось выйти на паркете со своим партнером Игорем Кузьменко - во время репетиций звезда травмировала спину. Поэтому этот сезон станет для Славы вторым шансом покорить звездный паркет.

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Певица на своей странице в Instagram опубликовала яркий видеоролик, в котором она приходит к гадалке за советом относительно участия в шоу. Та, в свою очередь, советует Славе принять вызов, ведь на паркете она встретит свою любовь. Певица получает в подарок танцевальное платье и обувь, которая должна защитить ее от всех неприятностей на паркете и одержать победу. В следующем кадре солистка группы "НеАнгелы" сообщает, что принимает вызов от Юлии Саниной и передает его Дмитрию Танковичу.

Свое участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками» певица Слава Каминская прокомментировала так:

Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства на языке танца. Я не питаю чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете.

Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов телеведущий Дмитрий Танкович, и увидят ли его зрители на главном танцевальном паркете страны.

Напомним,

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