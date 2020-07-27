Танці з зірками-2020: украинская певица получила второй шанс покорить звездный паркет
К звездным участникам четвертого сезона обновленного проекта Танці з зірками присоединилась украинская певица, солистка поп-группы "НеАнгелы" Слава Каминская.
Слава Каминская уже участвовала во втором сезоне обновленного проекта «Танці з зірками». Однако ей так и не удалось выйти на паркете со своим партнером Игорем Кузьменко - во время репетиций звезда травмировала спину. Поэтому этот сезон станет для Славы вторым шансом покорить звездный паркет.
Свое участие в новом сезоне шоу «Танці з зірками» певица Слава Каминская прокомментировала так:
Моя цель на проекте - поверить в себя и научиться транслировать чувства на языке танца. Я не питаю чрезмерных амбиций, просто хочу сполна насладиться этим временем и подарить зрителю немного магии на паркете.
Совсем скоро станет известно, примет ли танцевальный вызов телеведущий Дмитрий Танкович, и увидят ли его зрители на главном танцевальном паркете страны.
Напомним,