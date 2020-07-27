Тайный агент: как обворовывают пассажиров во время путешествий

27 июля 2020 12:15 Юлия Крутиева
Тайный агент: как обворовывают пассажиров во время путешествий
Журналисты «Тайного агента» узнали, как обворовывают пассажиров
пресс-служба Нового канала

Журналисты Тайного агента (Новый канал) показали опасности, подстерегающие путешественников.

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Нет лучшего времени для отпуска, чем лето. Благо, карантин ослабили, и можно отправиться исследовать новые места. Но как быть уверенным в целости своих вещей во время путешествия? Журналист «Тайного агента» (Новый канал) Саша Адамлюк работал грузчиком в аэропорту.

Считается, что это прибыльная профессия, ведь у грузчиков есть доступ к сумкам пассажиров, которые обворовывают при удобном случае. Одна из сотрудниц аэропорта в частной беседе подтвердила эти догадки. 

Сумки обворовывают уже в самолете, – рассказывает женщина. – Есть центровщик, который распределяет там чемоданы. Он ставит сумку в слепой зоне багажного отделения. Вроде ставит ее, а сам роется внутри. Воровство идет от начальника. Он знает, кто этим промышляет, и получает откат. Есть крутые рейсы – Лондон, Брюссель и так далее. Туда летят бизнесмены, у них в багаже могут быть дорогие часы, парфюмы. Начальник отправляет нужных людей обслуживать такие рейсы.

Журналисты «Тайного агента» узнали, как обворовывают пассажиров / пресс-служба Нового канала
Саша и сам обслуживал крутой рейс из Катара – самой богатой азиатской страны. За работой грузчиков пристально следили сотрудники службы безопасности. Но как можно воровать, если сама погрузка происходит очень быстро, да и все время за работниками наблюдают? 

С бригадой мы пошли разгружать очередной самолет. И тут я понимаю – что-то не так, – вспоминает Саша. – В этот раз не было представителя службы безопасности. Мы разгружали багаж, и никто нас не контролировал. Если бы у нас было желание украсть, мы бы это могли сделать. Кстати, историй про кражи от грузчиков я услышал в аэропорту предостаточно, но собственными глазами так их и не увидел. Мои коллеги были против незаконной деятельности. Да и во время приема на работу мне сказали, если я вижу кражу, но не сообщаю о ней, то становлюсь соучастником.

Журналисты «Тайного агента» узнали, как обворовывают пассажиров / пресс-служба Нового канала
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На киевском вокзале, где Саша работал охранником, ситуация оказалась куда хуже. Если за сохранностью вещей пассажиров аэропорта сотрудники следят, то вокзал просто кишит воришками. 

Я проработал в зале ожидания всего час, и там случилось две кражи, – говорит журналист «Тайного агента». – По словам моих напарников-охранников, в зале ожидания находятся все типы воров. И никто их не трогает. А даже покрывает.

Единственное место на вокзале, где ваш багаж останется в целости и сохранности – платные камеры хранения. А вот за телефонами и деньгами придется следить самостоятельно. Если же вы не хотите, чтобы грузчики в аэропорту рылись в ваших вещах – нужно увеличить время проникновения в сумку. Для этого используйте дополнительные замки и обворачивается чемодан пленкой. 

Напомним,  

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