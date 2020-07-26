Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)

26 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел заключительный 15 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Смотрите в 15 выпуске проекта «Тайный агент-4» : вы узнаете, какие опасности подстерегают ваш багаж во время поездок! Агенты Нового канала отправятся на вокзал и в аэропорт, чтобы разобраться, куда пропадают чемоданы и почему они часто попадают в руки к владельцам в ненадлежащем виде.

Пассажиры с содроганием думают об ужасах, которые ждут их чемоданы на транспортерной ленте. Никогда не знаешь, в каком состоянии получишь свой багаж – целым или поцарапанным и во вмятинах. А иногда чемоданы исчезают с концами, и никто не знает, где их искать. Как же это происходит? Тайный агент Александр Адамлюк в 15 выпуске устроится на работу грузчиком в аэропорт. Его задача – выяснить, воруют ли вещи из чемоданов.

Путешественники часто жалуются на грузчиков, и Саша увидит их работу своими глазами. Работники аэропорта швыряют чемоданы так, что те мнутся и рвутся, у некоторых отваливаются ручки. Неужели они еще и воруют? Узнайте прямо сейчас!

Вы не можете схватить за руку грузчика, который обращается с вашим багажом, как с мешком картошки. Поэтому нужно хотя бы выбрать максимально надежный чемодан, который выдержит даже самые экстремальные условия. Таня протестирует несколько вариантов. Из какого материала должен быть изготовлен хороший чемодан? И как его можно дополнительно уберечь от поломки или кражи? Узнайте в 15 выпуске проекта Тайный агент 2020.

Самая страшная ситуация для туриста: приезжаешь в чужую страну, а твой чемодан бесследно исчезает. Что же делать в ситуации, когда остаешься без вещей за рубежом? Ведущая Нового канала Анастасия Кошман поделится своим опытом. Она часто путешествует по работе, и без приключений с багажом не обходится. Настя расскажет, как доказать, что багаж был утерян, и как получить за него компенсацию. Не пропустите выпуск, который будет полезен каждому путешественнику!

15 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 09:20 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.