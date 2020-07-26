Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)

26 июля 2020 09:00 Юлия Крутиева
Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)
Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)
пресс-служба Нового канала

26 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел заключительный 15 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

Читайте такжеЗвана вечеря: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
Смотрите в 15 выпуске проекта «Тайный агент-4»: вы узнаете, какие опасности подстерегают ваш багаж во время поездок! Агенты Нового канала отправятся на вокзал и в аэропорт, чтобы разобраться, куда пропадают чемоданы и почему они часто попадают в руки к владельцам в ненадлежащем виде.

Пассажиры с содроганием думают об ужасах, которые ждут их чемоданы на транспортерной ленте. Никогда не знаешь, в каком состоянии получишь свой багаж – целым или поцарапанным и во вмятинах. А иногда чемоданы исчезают с концами, и никто не знает, где их искать. Как же это происходит? Тайный агент Александр Адамлюк в 15 выпуске устроится на работу грузчиком в аэропорт. Его задача – выяснить, воруют ли вещи из чемоданов.

Путешественники часто жалуются на грузчиков, и Саша увидит их работу своими глазами. Работники аэропорта швыряют чемоданы так, что те мнутся и рвутся, у некоторых отваливаются ручки. Неужели они еще и воруют? Узнайте прямо сейчас!

Вы не можете схватить за руку грузчика, который обращается с вашим багажом, как с мешком картошки. Поэтому нужно хотя бы выбрать максимально надежный чемодан, который выдержит даже самые экстремальные условия. Таня протестирует несколько вариантов. Из какого материала должен быть изготовлен хороший чемодан? И как его можно дополнительно уберечь от поломки или кражи? Узнайте в 15 выпуске проекта Тайный агент 2020.

Самая страшная ситуация для туриста: приезжаешь в чужую страну, а твой чемодан бесследно исчезает. Что же делать в ситуации, когда остаешься без вещей за рубежом? Ведущая Нового канала Анастасия Кошман поделится своим опытом. Она часто путешествует по работе, и без приключений с багажом не обходится. Настя расскажет, как доказать, что багаж был утерян, и как получить за него компенсацию. Не пропустите выпуск, который будет полезен каждому путешественнику!

15 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 09:20 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Облако тегов

Новый Канал телешоу Тайный агент телешоу онлайн телешоу 2020 Тайный агент-4 Тайный агент 4 сезон

Материалы по теме

Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика Михиенко
Еда и рецепты

Кабачковые оладьи рецепт: летнее блюдо от Валика МихиенкоЭксклюзив
Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту
Новости

Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту
Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)
Телешоу

Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)
26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 июля: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK