Тайный агент 4 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)

25 июля 2020 07:30 Юлия Крутиева
Тайный агент 4 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
Тайный агент 4 сезон: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 25.07.2020)
пресс-служба Нового канала

25 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA вышел 14 выпуск проекта Тайный агент 4 сезон.

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Смотрите в 14 выпуске проекта «Тайный агент-4»: агенты под прикрытие проверят маленькие пекарни. Любознательные журналисты выяснят, действительно ли посетители покупают только что испеченные булочки? И какие опасности таит в себе вкусная вишневая начинка? Вы будете шокированы!

Пекарни обещают посетителям вкусную и свежую выпечку, которую готовят прямо на их глазах. Однако после такого быстрого перекуса люди часто жалуются на сильные пищевые отравления. Какие опасности кроются за ароматом свежеиспеченной сдобы? В этом разберутся тайные агенты Нового канала.

Тайный агент Николетта Бокшан проникнет на кухню пекарни и проверит, как на самом деле готовят свежую выпечку? И продают ли вчерашние остатки под видом только что испеченной продукции? Кристина Пасечник разберется, как убедиться, что любимое пирожное с кремом и повидлом не станет для вас ядом? И выяснит, как выбрать безопасную выпечку с мясом?

Тайный агент Анастасия Квитка вместе с пищевым экспертом разберется, как покупателю отличить натуральную начинку от искусственной. Проведут этот эксперимент на примере любимицы миллионов – булочки с вишневым джемом. Анастасия посетит несколько столичных пекарен и сравнит качество предлагаемых изделий. Также тайный агент отнесет образцы на экспертизу, чтобы узнать, которую на самом деле начинку используют производители. Вы будете шокированы результатами проверки!

14 выпуск проекта «Тайный агент-4» смотрите в 07:50 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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