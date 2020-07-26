Марина Боржемская намекнула на насилие в браке с Узелковым: моменты агрессии

Встречаться с экс-супругом Вячеславом Узелковым Марина Боржемская один на один не намерена, поскольку боится его.

Расторжение брака звездных супругов Марины Боржемской и Вячеслава Узелкова полтора года назад повергло в шок многих поклонников пары. Еще бы! Звездные тренеры были женаты 19 лет и воспитывали двоих детей.

Позже в соцсетях Узелков обвинял экс-жену в расставании и называл «тварью». Боржемская долго не выносила на публику истинную причину развода, но в недавнем интервью решила объяснить причину такого решения.

Во время беседы с ведущей Алиной Доротюк спортсменка намекнула на домашнее насилие в семье со стороны Узелкова:

Есть такие вещи, которые нельзя выносить на публику. Но причиной стало то, что до сих пор помнит ребенок. Это произошло при Оливии. Это было то, что причинило боль детям в первую очередь. Ты о себе в такие моменты не думаешь, потому что ты взрослая и понимаешь, что с этим справишься. Это пугает твоих детей.

Марина Боржемская с детьми / социальная сеть Instagram

На вопрос, действительно ли Узелков поднял на нее или на детей руку, она ответила неоднозначно.

Знаю, что мои слова могут повлечь за собой, и не хочу, что Слава испытывал насилие. Потому что люди ему многое не простят. Я прекрасно понимаю, что он отец моих детей, был и остается им. И я всегда буду уважать его только за то, что я с ним прожила долгие годы. И это были хорошие годы. Скажу так, были неприятные моменты в семье, моменты агрессии,

‒ заявила Боржемская.

Напомним,