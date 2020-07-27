Потап с группой MOZGI провели утро под окнами киевского роддома

Популярная группа MOZGI прямо под окнами киевского роддома исполнила акустическую версию хита "День народження". Таким образом Потап, Дядя Вадя и Позитив трогательно поздравили молодых родителей с рождением их детей

На днях участники группы MOZGI стали гостями одного из столичных роддомов. Артисты встречали молодых родителей песней и искренними поздравлениями. Для пациенток заведения такое действо стало настоящим подарком, они с интересом выглядывали из окон, встречаясь искренними взглядами с певцами. Это действо было частью праздничного шоу «З Днем народження, Україно!» ко Дню Независимости, которое канал «Украина» покажет 24 августа.

Мы дарим песню «День народження» новым украинцам, которые рождаются в нашей любимой независимой стране и желаем им счастья в их пути, – рассказал участник группы MOZGI Потап. – Это невероятно теплый и радостный концерт, потому что мы видели, как люди выходят из родильного дома со своими новорожденными детьми – со слезами на глазах выносят свое счастьечко. Здесь действительно невероятная атмосфера, которую нельзя передать словами!

Рэпер Потап / социальная сеть Instagram

Участники группы признались, что выступление в таком специфическом месте для них очень символичное, ведь недавно один из солистов группы второй раз стал отцом.

Это были супер-ощущения, потому что недавно у меня родился второй ребенок, – поделился Дядя Вадя на съемочной площадке канала «Украина». – Я пою колыбельные своей маленькой дочери, а недавно приспал ее трижды за один день, так как жена отсутствовала. Кстати, моей дочери нравится, когда я исполняю песни из репертуара Coldplay, Backstreet Boys – то есть бойсбендов.

Как сообщалось ранее, шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут лучшие украинские артисты. Уже состоялись съемки выступлений Сергея Бабкина, Верки Сердючки, Веры Брежневой и MONATIK, NK | Насти Каменских, Павла Зиброва и Олега Винника. Кто еще из звезд примет участие в шоу «З Днем народження, Україно!» – станет известно совсем скоро. Режиссер-постановщик концерта – Елена Коляденко.

Напомним,