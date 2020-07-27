Потап с группой MOZGI провели утро под окнами киевского роддома
Популярная группа MOZGI прямо под окнами киевского роддома исполнила акустическую версию хита "День народження". Таким образом Потап, Дядя Вадя и Позитив трогательно поздравили молодых родителей с рождением их детей
Мы дарим песню «День народження» новым украинцам, которые рождаются в нашей любимой независимой стране и желаем им счастья в их пути, – рассказал участник группы MOZGI Потап. – Это невероятно теплый и радостный концерт, потому что мы видели, как люди выходят из родильного дома со своими новорожденными детьми – со слезами на глазах выносят свое счастьечко. Здесь действительно невероятная атмосфера, которую нельзя передать словами!
Участники группы признались, что выступление в таком специфическом месте для них очень символичное, ведь недавно один из солистов группы второй раз стал отцом.
Это были супер-ощущения, потому что недавно у меня родился второй ребенок, – поделился Дядя Вадя на съемочной площадке канала «Украина». – Я пою колыбельные своей маленькой дочери, а недавно приспал ее трижды за один день, так как жена отсутствовала. Кстати, моей дочери нравится, когда я исполняю песни из репертуара Coldplay, Backstreet Boys – то есть бойсбендов.
Напомним,