Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту
Тайный агент провел расследование на закрытом объекте.
Для работников аэропорта ваш чемодан – бейсбольный мяч, – говорит Александр, – который надо быстро забросить в самолет, или выгрузить из него. Когда я пытался аккуратно перекладывать чемоданы с тележки на ленту, то наставники сказали, что делаю все неправильно. И показали мастер-класс – они бросали багаж с расстояния двух метров.
Парень рассказывает, что чемоданы летали и разбивались друг о друга. Некоторые раскрывались, и из них вываливались вещи.
В конце смены я заглянул под ленту в багажном отделении и увидел кладбище сломанных ручек и колесиков. Представляете, здесь такое отношение к дорогим чемоданам пассажиров, которые летят первым классом.
А еще журналист не советует людям отдавать своих домашних любимцев в багажный отсек.
На моих глазах грузчик швырнул на ленту клетку с котом, – рассказывает Александр. – Клетка летела, как мешок с картошкой. Вода для кота вылилась. Рекомендую владельцам животного доплатить и взять его в салон самолета. Так вы сохраните домашнему любимцу здоровье и психику.
В выпуске вы узнаете, кто крадет ценные вещи на вокзалах. Включайте программу «Тайный агент» в это воскресенье в 9:20 на Новом канале.
Напомним,