Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту

26 июля 2020 12:00 Юлия Крутиева
Тайный агент: что происходит с вашим багажом в аэропорту
Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020)
пресс-служба

Тайный агент провел расследование на закрытом объекте.

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Поломанные и поцарапанные чемоданы после перелета. Интересно, что же с ними происходит? Украинские журналисты впервые провели расследование на территории закрытого объекта. Им удалось под прикрытием попасть в столичный аэропорт. Журналист программы «Тайный агент» (Новый канал) Александр Адамлюк работал там грузчиком, и готов поделиться эксклюзивными подробностями.

Для работников аэропорта ваш чемодан – бейсбольный мяч, – говорит Александр, – который надо быстро забросить в самолет, или выгрузить из него. Когда я пытался аккуратно перекладывать чемоданы с тележки на ленту, то наставники сказали, что делаю все неправильно. И показали мастер-класс – они бросали багаж с расстояния двух метров.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020) / пресс-служба

Парень рассказывает, что чемоданы летали и разбивались друг о друга. Некоторые раскрывались, и из них вываливались вещи.

В конце смены я заглянул под ленту в багажном отделении и увидел кладбище сломанных ручек и колесиков. Представляете, здесь такое отношение к дорогим чемоданам пассажиров, которые летят первым классом.

Тайный агент 4 сезон: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 26.07.2020) / пресс-служба

А еще журналист не советует людям отдавать своих домашних любимцев в багажный отсек.

На моих глазах грузчик швырнул на ленту клетку с котом, – рассказывает Александр. – Клетка летела, как мешок с картошкой. Вода для кота вылилась. Рекомендую владельцам животного доплатить и взять его в салон самолета. Так вы сохраните домашнему любимцу здоровье и психику.

В выпуске вы узнаете, кто крадет ценные вещи на вокзалах. Включайте программу «Тайный агент» в это воскресенье в 9:20 на Новом канале.

Напомним, 

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