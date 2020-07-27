Звезда сериалити Киев днем и ночью Карина Гаврилюк впервые станет мамой
27 июля 2020 18:10
Актеры сериалити "Киев днем и ночью"
пресс-служба
Героиня сериалити Нового канала Киев днем и ночью Карина Гаврилюк ждет первенца!
беременности. Поэтому поклонники узнали об интересном положении Карины, уже когда у нее появился приличный животик.
Карина Гаврилюк из Киев днем и ночью станет мамой / пресс-служба Нового канала
У нас с Сашей (супруг Карины, прим.ред.) отношения достаточно быстрые, - рассказывает героиня сериалити Нового канала. – Мы не тратили время на какую-то ерунду, потому что сразу поняли, что подходим друг другу. Мы быстро начали жить вместе, потом выдержали период отношений на расстоянии, когда я полетела за границу на работу на два месяца. А через несколько месяцев он сделал мне предложение. Мы уже тогда хотели семью. В начале весны я поняла, что нужно сделать тест, чтобы проверить мои догадки (улыбается). Тест был положительный! Мы не верили и не понимали. У нас был положительный шок! Я желаю каждой женщине почувствовать то, что я сейчас чувствую я.
Карина Гаврилюк из Киев днем и ночью беременна / пресс-служба Нового канала
Напомним,