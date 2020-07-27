Звезда сериалити Киев днем и ночью Карина Гаврилюк впервые станет мамой

27 июля 2020 18:10 Юлия Крутиева
Звезда сериалити Киев днем и ночью Карина Гаврилюк впервые станет мамой
Актеры сериалити "Киев днем и ночью"
пресс-служба

Героиня сериалити Нового канала Киев днем и ночью Карина Гаврилюк ждет первенца!

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Как и многие мамочки, девушка не рисковала делиться счастливой новостью до второго-третьего триместра беременности. Поэтому поклонники узнали об интересном положении Карины, уже когда у нее появился приличный животик.

Карина Гаврилюк из Киев днем и ночью станет мамой / пресс-служба Нового канала

У нас с Сашей (супруг Карины, прим.ред.) отношения достаточно быстрые, - рассказывает героиня сериалити Нового канала. – Мы не тратили время на какую-то ерунду, потому что сразу поняли, что подходим друг другу. Мы быстро начали жить вместе, потом выдержали период отношений на расстоянии, когда я полетела за границу на работу на два месяца. А через несколько месяцев он сделал мне предложение. Мы уже тогда хотели семью. В начале весны я поняла, что нужно сделать тест, чтобы проверить мои догадки (улыбается). Тест был положительный! Мы не верили и не понимали. У нас был положительный шок! Я желаю каждой женщине почувствовать то, что я сейчас чувствую я.

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Сейчас Карина находится на экваторе своего срока. То есть, до родов осталось чуть больше четырех месяцев. Пара признается, что на одном малыше останавливаться не будут. Свою семью они видят большой. Имя для первенца будущие мама с папой еще не выбрали.

Карина Гаврилюк из Киев днем и ночью беременна / пресс-служба Нового канала

Напомним,

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Звезда сериалити Киев днем и ночью впервые станет мамой

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