Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать его половой орган

Лондонский суд продолжает разбираться в запутанных и порой странных отношениях экс-супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Не впервые имя миллиардера Илона Маска мелькает в бракоразводном процессе звезд. Ведь Джонни Депп обвинил свою бывшую жену в измене с генеральным директором Tesla.

На слушаниях, проходивших на днях, были обнародованы фрагменты переписки Херд и Маска. А консьерж дал показания, в которых рассказал, что Илон посещал Эмбер, более того, актриса сделала ему дубликат ключей от пентхауса.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Fotobank / GettyImages

Более того, джонни Депп сказал, что знает о групповом сексе своей экс-жены, Илона Маска и Кары Делевинь. В судебном зале было зачитано письмо, в котором голливудский актер писал своему другу Кристиану Карино, что была бы его воля, он бы отрезал пенис миллиардеру.

Илон решил ответить на такое заявления Деппа. В своем недавнем интервью изданию "The New York Times" Маск сказал:

Если Джонни захочет схватки в клетке, просто дайте мне знать!

Илон Маск со своей женой, певицей Граймс / Fotobank / GettyImages

Илон также отрицает факт группового секса, и измену Эмбер, когда она состояла в браке с Деппом. Однако Daily Mail опубликовали фото из кабинки лифта, сделанные в декабре 2016 года, где видно, как Херд и Макс обнимаются. И на тот момент актриса была официально замужем за Джонни.

Напомним,