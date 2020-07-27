Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать его половой орган

27 июля 2020 14:35 Юлия Крутиева
Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать его половой орган
Илон Маск
Fotobank / GettyImages

Лондонский суд продолжает разбираться в запутанных и порой странных отношениях экс-супругов Джонни Деппа и Эмбер Херд.

Читайте такжеТанці з зірками-2020: украинская певица получила второй шанс покорить звездный паркет
Не впервые имя миллиардера Илона Маска мелькает в бракоразводном процессе звезд. Ведь Джонни Депп обвинил свою бывшую жену в измене с генеральным директором Tesla.

На слушаниях, проходивших на днях, были обнародованы фрагменты переписки Херд и Маска. А консьерж дал показания, в которых рассказал, что Илон посещал Эмбер, более того, актриса сделала ему дубликат ключей от пентхауса.

Эмбер Херд и Джонни Депп / Fotobank / GettyImages

Читайте такжеПотап с группой MOZGI провели утро под окнами киевского роддома
Более того, джонни Депп сказал, что знает о групповом сексе своей экс-жены, Илона Маска и Кары Делевинь. В судебном зале было зачитано письмо, в котором голливудский актер писал своему другу Кристиану Карино, что была бы его воля, он бы отрезал пенис миллиардеру.

Илон решил ответить на такое заявления Деппа. В своем недавнем интервью изданию "The New York Times" Маск сказал:

Если Джонни захочет схватки в клетке, просто дайте мне знать!

Илон Маск со своей женой, певицей Граймс / Fotobank / GettyImages

Читайте такжеАлла Мазур показала 12-летнего сына с новым стилем и цветом волос
Илон также отрицает факт группового секса, и измену Эмбер, когда она состояла в браке с Деппом. Однако Daily Mail опубликовали фото из кабинки лифта, сделанные в декабре 2016 года, где видно, как Херд и Макс обнимаются. И на тот момент актриса была официально замужем за Джонни.

Напомним,

Облако тегов

Джонни Депп личная жизнь звезд разводы звезд скандалы Эмбер Херд социальные сети новости Илон Маск скандалы звезд

Материалы по теме

Илон Маск: человек из будущего
Успешные люди

Илон Маск: человек из будущегоЭксклюзив
Олег Винник о поклонницах-"волчицах": Многие обижаются, и я это замечаю
Новости

Олег Винник о поклонницах-"волчицах": Многие обижаются, и я это замечаю
Потап с группой MOZGI провели утро под окнами киевского роддома
Новости

Потап с группой MOZGI провели утро под окнами киевского роддома
Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать его половой орган
Новости

Илон Маск ответил Джонни Деппу, пригрозившему отрезать его половой орган

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Стосується кожного: За волю к победе (эфир от 23.07.2020)

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK