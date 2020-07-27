Тина Кароль и Соня Плакидюк засветились в одинаковых платьях без белья

Поп-дива украинской сцены Тина Кароль и fashion-фотограф Соня Плакидюк были замечены в одинаковых платьях от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Шикарный наряд небесного цвета с глубоким декольте Тина Кароль выбрала для выступления в Национальном ботаническом саду им. М. Гришка. Именно там проходили съемки праздничного концерта по случаю 15 лет программы "Светская жизнь с Кетериной Осадчей".

Тина Кароль в платье без белья / пресс-служба канала 1+1

В свою очередь эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на публике не появлялась в данном наряде, но планировала. Об этом fashion-фотограф призналась в Инстаграм.

На своей странице в соцсети бывшая возлюбленная Ричарда Горна рассказала, что изначально планировала в этом красивенном платье сверкать на старте съемок модельного реалити. Однако все же свое предпочтение Соня отдала другому наряду от этого же дизайнера, собственно, в котором и появилась в кадре.

Нам кажется, что данный дизайнерский наряд смотрится шикарно на обоих красотках украинского шоу-бизнеса. Не так ли?

Соня Плакидюк в откровенном наряде / instagram.com/moi_sofism

Напомним,