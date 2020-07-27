Тина Кароль и Соня Плакидюк засветились в одинаковых платьях без белья

27 июля 2020 15:35 Юлия Крутиева
Тина Кароль и Соня Плакидюк засветились в одинаковых платьях без белья
Соня Плакидюк
instagram.com/moi_sofism

Поп-дива украинской сцены Тина Кароль и fashion-фотограф Соня Плакидюк были замечены в одинаковых платьях от украинского дизайнера Эльвиры Гасановой.

Читайте такжеОлег Винник о поклонницах-"волчицах": Многие обижаются, и я это замечаю
Шикарный наряд небесного цвета с глубоким декольте Тина Кароль выбрала для выступления в Национальном ботаническом саду им. М. Гришка. Именно там проходили съемки праздничного концерта по случаю 15 лет программы "Светская жизнь с Кетериной Осадчей".

Тина Кароль в платье без белья / пресс-служба канала 1+1

В свою очередь эксперт проекта «Супер Топ-модель по-украински» Соня Плакидюк на публике не появлялась в данном наряде, но планировала. Об этом fashion-фотограф призналась в Инстаграм. 

Читайте такжеРевизор-11: что нашла Юлия Панкова в номере 5-звездочного отеля Днепра
На своей странице в соцсети бывшая возлюбленная Ричарда Горна рассказала, что изначально планировала в этом красивенном платье сверкать на старте съемок модельного реалити. Однако все же свое предпочтение Соня отдала другому наряду от этого же дизайнера, собственно, в котором и появилась в кадре.

Нам кажется, что данный дизайнерский наряд смотрится шикарно на обоих красотках украинского шоу-бизнеса. Не так ли?

Соня Плакидюк в откровенном наряде / instagram.com/moi_sofism

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Тина Кароль стиль звезд наряды социальные сети новости Соня Плакидюк

Материалы по теме

Звезда сериалити Киев днем и ночью впервые станет мамой
Новости

Звезда сериалити Киев днем и ночью впервые станет мамой
Олег Винник о поклонницах-"волчицах": Многие обижаются, и я это замечаю
Новости

Олег Винник о поклонницах-"волчицах": Многие обижаются, и я это замечаю
Канал СТБ начал съемки 10 сезона кулинарного проекта МастерШеф
Анонсы на ТВ

Канал СТБ начал съемки 10 сезона кулинарного проекта МастерШеф
Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски
Полезные советы

Как избавиться от второго подбородка: эффективные маски

Популярное на сайте

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок

Как придать пяткам шелковистости в домашних условиях: главные рецепты масок
Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Как правильно засолить красную рыбу в домашних условиях: простой рецепт от Владимира Ярославского

Популярное видео

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)

Стосується кожного: коллекторский предел (эфир от 21.07.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 8 выпуск онлайн (эфир от 24.07.2020)
Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)

Стосується кожного: Соседский произвол (эфир от 20.07.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK