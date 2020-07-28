Ведущая проекта «Ревизор» (Новый канал) устроила ревизию в столовой городского совета.

В новом выпуске ведущая программы «Ревизор» (Новый канал) Юлия Панкова решила проверить, чем обедают депутаты Днепра. Девушка отправилась на ревизию в столовую городского совета. Кстати, пообедать там могут и все желающие горожане. На входе необходимо предъявить паспорт и взять пропуск.

Повара Юлю встретили не слишком приветливо.

Одни сбежали, а другие признались, что меня не ждали, – говорит ведущая. – Я начала ревизию. На полу обнаружила яйца, скорлупа которых была полностью покрыта куриным пометом. А рядом – ведро с очищенным луком. Дополняла эту «напольную картину» швабра с грязной тряпкой.

Ревизор-11: Юлия Панкова узнала, чем кормят депутатов Днепра / пресс-служба Нового канала

На сковородке жарились котлеты, а над ними висела занавесь пыли из вытяжки. Пирожки жарились не во фритюрнице, а тазике.

В холодильнике хранились сразу все продукты, – рассказывает Юля. – Рядом с тушеной капустой стояли сырые грибы. Молочка – возле мяса. Я не увидела ни одного стикера. Повара явно не знают о товарном соседстве и о правилах приема мяса.

Ревизор-11: Юлия Панкова узнала, чем кормят депутатов Днепра

Ведущая позвонила мэру Днепра – Борису Филатову – и пригласила его на кухню столовой. К сожалению, Юля так и не дождалась встречи с чиновником.

Когда шла на ревизию, надеялась увидеть образцовую кухню и внедрение системы HACCP, – рассказывает ведущая. – А стала свидетелем многих нарушений. В зале стояла незакрытая продукция, а температура готовых блюд была превышением. Хотела показать мэру, что творится на кухне под самым «носом» власти. Но он не вышел ко мне.

Включайте понедельникам в 19:00 программу «Ревизор» на Новом канале.

Напомним,