Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020)

27 июля 2020 19:00 Юлия Крутиева
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020)
Ревизор-11: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 27.07.2020)
пресс-служба Нового канала

27 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск 11 сезона проекта Ревизор.

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Смотрите во 2 выпуске 11 сезона «Ревизор»: съемочная группа с неожиданными проверками посетила техническую и промышленную столицу Украины – Днепр. Город металлургов, космонавтов и ученых манит туристов необычностью и загадочной простотой. Но полюбила ли Юлия Панкова его так как путешественники? Покажет белая перчатка!

Ревизор 2020 в Днепре впервые воспользовалась своим паспортом для того, чтобы попасть в святая святых – столовую Днепровского городского совета. Чем же питаются депутаты? И в каких условиях обедают? Настоящий эксклюзив вы узнаете прямо сейчас.

К счастью, команду Юлии Панковой пропустили беспрепятственно – на входе охрана приветливо распахнула двери своему кумиру. А вот на кухне с гостеприимством дела плохи… Во 2 выпуске шоу Ревизор 11 сезон повара наотрез отказывались идти на контакт и прятали свои лица. И правильно делали, ведь краснеть им было за что! На вытяжке как новогодние украшения висели кучи устаревшего жира, возле продуктов хранились грязные тряпки, а яйца так и с фекалиями добавляют в блюда. Но это еще цветочки! Юлии Панковой не хватило слов, когда она увидела фритюрницу столовой. Она больше похожа на чан со смолой для грешников, чем на кулинарный девайс. Не пропустите больше подробностей из днепровского фильма ужасов – смотрите программу Ревизор 11 сезон 2 выпуск.

Елена Филонова в Днепре решила стать настоящей голливудской звездой. А помог ей в этом салон-парикмахерская Клеопатра. Прихоть ревизора красоты – превратить ее в Lady Gaga. Однако удовлетворили ли мастера желание капризной клиентки? И главное: удалось ли Елене попасть на красную дорожку?

Послевкусие ревизии хотело быть лучшим! Мастера не дезинфицируют инструменты, рабочие поверхности засыпаны пылью и волосами, а медицинские книжки так и не показали. Возможно, профессионализм парикмахера покорил Елену?

2 выпуск проекта «Ревизор-11» смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски проекта «Ревизор-11» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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