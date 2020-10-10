Андре Тан назвал цвета, которые заметно молодят женщин: Лучше молодильных яблок

10 октября 2020 13:00 Катерина Даниленко
Андре Тан назвал цвета, которые заметно молодят женщин: Лучше молодильных яблок
Модельер Андре Тан
социальная сеть Instagram

Украинские модницы с удовольствием читают Instagram Андре Тана, ведь дизайнер регулярно делится секретами красоты и стиля.

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В этот раз в рубрике «Anti-age» модельер рассказал, как с помощью определенной цветовой палитры можно выглядеть всегда молодо. По словам 37-летнего кутюрье выбор цвета одежды и аксессуаров зависит от цвета волос девушки.

Блондинкам больше подойдут лавандовый, бирюзовый и пудровые оттенки. Именно в одежде этих цветов дизайнер рекомендует ходить девушкам на свидания, они станут беспроигрышным вариантом. Шатенка может отдать предпочтение горчичному, коралловому и классическому синему. А вот рыжеволосые девушки будут эффектно смотреться в изумрудном цвете и цвете фуксии.

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Также Анде Тан отметил, что небесно-голубой цвет подойдет любой женщине и сделает ее на пару лет моложе, не зависимо от цвета волос: «Молодит лучше, чем молодильные яблочки!».

Напомним,

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