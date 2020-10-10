Андре Тан назвал цвета, которые заметно молодят женщин: Лучше молодильных яблок
Украинские модницы с удовольствием читают Instagram Андре Тана, ведь дизайнер регулярно делится секретами красоты и стиля.
Блондинкам больше подойдут лавандовый, бирюзовый и пудровые оттенки. Именно в одежде этих цветов дизайнер рекомендует ходить девушкам на свидания, они станут беспроигрышным вариантом. Шатенка может отдать предпочтение горчичному, коралловому и классическому синему. А вот рыжеволосые девушки будут эффектно смотреться в изумрудном цвете и цвете фуксии.
Напомним,