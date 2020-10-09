Солист O.Torvald Женя Галич ударил пожилого мужчину из-за дочери
9 октября 2020 12:50
Солист O.Torvald Женя Галич
пресс-служба Нового канала
Лидер группы O.Torvald Женя Галич сделал неожиданное признание во время съемок шоу «Хто зверху?» на Новом канале.
Женя Галич из группы O.Torvald органичен во всем, чем занимается. На концертах и фестивалях он - отвязный рокер. Дома - любящий отец и заботливый муж. А иногда эти ипостаси переплетаются, из-за чего музыкант попадает в не самые приятные ситуации.
Об одной из таких Женя рассказал во время съемок шоу «Хто зверху?».
Когда у меня родилась дочь Ева, я пообещал, что буду вести абсолютно нормальный образ жизни. Что она никогда не увидит, как я совершаю какие-то неправильные поступки, или дебоширю. Она же девушка, я должен себя достойно вести перед ней, - начал свою историю Галич. - Однажды мы зашли с ней в супермаркет и дядечка-охранник лет 50-60 в абсолютно хамской форме сказал, чтобы Ева открыла рюкзак и показала, что внутри. Ей тогда было пять лет.
Дети Жени Галича / instagram.com/jenia_galich
Читайте такжеПикассо, Писсарро, Малевич: Леся Никитюк нашла в Украине картины всемирно известных художниковВести себя неприемлемо с малышкой Женя не дал и отомстил хамовитому мужчине.
Я начал с ним ругаться, попросил вызвать администратора. В конечном итоге он рванул Еву за рюкзак, а я не сдержался и ударил его, - рассказал музыкант. - Мне за это до сих пор стыдно. Простите меня, пожалуйста!
Напомним,