Солист O.Torvald Женя Галич ударил пожилого мужчину из-за дочери

9 октября 2020 12:50 Юлия Крутиева
Солист O.Torvald Женя Галич ударил пожилого мужчину из-за дочери
Солист O.Torvald Женя Галич
пресс-служба Нового канала

Лидер группы O.Torvald Женя Галич сделал неожиданное признание во время съемок шоу «‎Хто зверху?»‎ на Новом канале.

Читайте такжеБудь самой счастливой на свете: В семье Дмитрия Комарова произошло пополнение
Певец Женя Галич из группы O.Torvald органичен во всем, чем занимается. На концертах и фестивалях он - отвязный рокер. Дома - любящий отец и заботливый муж. А иногда эти ипостаси переплетаются, из-за чего музыкант попадает в не самые приятные ситуации. 

Об одной из таких Женя рассказал во время съемок шоу «‎Хто зверху?».

Когда у меня родилась дочь Ева, я пообещал, что буду вести абсолютно нормальный образ жизни. Что она никогда не увидит, как я совершаю какие-то неправильные поступки, или дебоширю. Она же девушка, я должен себя достойно вести перед ней, - начал свою историю Галич. - Однажды мы зашли с ней в супермаркет и дядечка-охранник лет 50-60 в абсолютно хамской форме сказал, чтобы Ева открыла рюкзак и показала, что внутри. Ей тогда было пять лет.

Дети Жени Галича / instagram.com/jenia_galich
Читайте такжеПикассо, Писсарро, Малевич: Леся Никитюк нашла в Украине картины всемирно известных художников
Вести себя неприемлемо с малышкой Женя не дал и отомстил хамовитому мужчине.

Я начал с ним ругаться, попросил вызвать администратора. В конечном итоге он рванул Еву за рюкзак, а я не сдержался и ударил его, - рассказал музыкант. - Мне за это до сих пор стыдно. Простите меня, пожалуйста!

Напомним, 

Облако тегов

дети звезд личная жизнь звезд Новый Канал социальные сети Женя Галич O.Torvald новости конфликты звезд

Материалы по теме

Невеста Владимира Остапчука призналась, возьмет ли она фамилию любимого после свадьбы
Новости

Невеста Владимира Остапчука призналась, возьмет ли она фамилию любимого после свадьбы
16-летняя дочь Моники Беллуччи растет копией своей звездной мамы
Новости

16-летняя дочь Моники Беллуччи растет копией своей звездной мамы
Гиганты Амазонки переворачивают представление об истории человечества
Путешествия

Гиганты Амазонки переворачивают представление об истории человечестваЭксклюзив
МастерШеф-10: аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса
Анонсы на ТВ

МастерШеф-10: аматоры сыграют в кулинарного Шерлока Холмса

Популярное на сайте

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Популярное видео

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)

Воспитание чувств: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 04.10.2020)
Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Маскарад: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)

Звана вечеря: смотреть 10 выпуск онлайн (эфир от 03.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK