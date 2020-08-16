Будь в тренде: Андре Тан рассказал, из чего должен состоять женский осенний гардероб
Быть модным этой осенью очень просто! Достаточно прислушаться к советам Андре Тана.
В своем Instagram модельер представил базовые позиции, которые должны быть в гардеробе каждой модницы этой осенью.
Тренч
Эта вещь, по словам дизайнера, еще долгое время не выйдет из моды. Он отлично вписывается в повседневный стиль, а также к деловым образам. Комбинировать с джинсами стоит расстегнутый тренч, а вот в сочетании с классическим нарядом его необходимо завязывать на пояс и поднимать воротник.
Платье на запах
Такой вид платья отлично подойдет для женщин с любой комплекцией тела. Оно выгодно подчеркивает изгибы тела и скрывает лишние килограммы. Кроме того, платье ‒ это всегда о женственности и сексуальности. Модельер назвал покупку такой одежды лучшей инвестицией этой осенью.
Женственный силуэт
Знаменитость уверяет, что приталенная/полуприлегающая одежда и силуэт «песочные часы» снова в тренде. Правда, о своем комфорте также не стоит забывать. Пальта-одеяла, платья на несколько размеров больше и другие объемные вещи не утратили своей популярности.
Длина миди и макси
О мини этой осенью лучше забыть. А вот юбки миди и даже макси, по словам эксперта, будут выигрышно смотреться этой осенью.
Приталенный жакет
Напомним,