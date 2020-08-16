Будь в тренде: Андре Тан рассказал, из чего должен состоять женский осенний гардероб

Быть модным этой осенью очень просто! Достаточно прислушаться к советам Андре Тана.

Украинский дизайнер с мировым именем, как никто другой знает, какие модели уже вышли из моды, а какие станут хитом этого сезона.

В своем Instagram модельер представил базовые позиции, которые должны быть в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Тренч

Эта вещь, по словам дизайнера, еще долгое время не выйдет из моды. Он отлично вписывается в повседневный стиль, а также к деловым образам. Комбинировать с джинсами стоит расстегнутый тренч, а вот в сочетании с классическим нарядом его необходимо завязывать на пояс и поднимать воротник.

Тренч ‒ тренд осени / социальная сеть Instagram

Платье на запах

​Такой вид платья отлично подойдет для женщин с любой комплекцией тела. Оно выгодно подчеркивает изгибы тела и скрывает лишние килограммы. Кроме того, платье ‒ это всегда о женственности и сексуальности. Модельер назвал покупку такой одежды лучшей инвестицией этой осенью.

Платье на запах ‒ тренд осени / социальная сеть Instagram

Женственный силуэт

Знаменитость уверяет, что приталенная/полуприлегающая одежда и силуэт «песочные часы» снова в тренде. Правда, о своем комфорте также не стоит забывать. Пальта-одеяла, платья на несколько размеров больше и другие объемные вещи не утратили своей популярности.

Женственный силуэт ‒ тренд осени / социальная сеть Instagram

Длина миди и макси

О мини этой осенью лучше забыть. А вот юбки миди и даже макси, по словам эксперта, будут выигрышно смотреться этой осенью.

Длина миди и макси – тренд осени / социальная сеть Instagram

Приталенный жакет

Незаменимой вещью грядущего сезона станет приталенный жакет. Именно он отлично будет дополнять любой романтичный и женственный образ. А вот массивные пиджаки прямого кроя уже совсем не актуальны.

Приталенный жакет ‒ тренд осени / социальная сеть Instagram

Напомним,