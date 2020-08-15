Виктор Павлик вспомнил лучшие моменты, связанные с покойным сыном – видео

15 августа 2020 17:00 Катерина Даниленко
Виктор Павлик вспомнил лучшие моменты, связанные с покойным сыном – видео
Певец Виктор Павлик
социальная сеть Instagram

Певец Виктор Павлик не может смириться с потерей сына.

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7 августа после продолжительной борьбы с онкологией скончался 21-летний сын Виктора Павлика Павел. Молодому человеку не удалось победить рак позвоночника. Звездный отец мальчика продолжает переживать горе утраты.

В своем микроблоге Виктор Павлик опубликовал трогательный видеоряд в память о сыне. Фотографии, на которых Павел запечатлен от момента рождения и до последних дней, сопровождает знаменитая песня The Beatles «Yesterday» в исполнении самого музыканта. В конце ролика Виктор гуляет по Андреевскому спуску и подходит к голубю, взлетающему в небо.

Кажется, что вчера,
– кратко подписал публикацию артист.

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В комментариях друзья, коллеги и поклонники музыканта еще раз выразили ему соболезнования: «До слез. Вечная память», «Сил Вам и маме ребенка», «Судьба такая горькая выпала этому мальчику», «Светлая память. Очень жаль. Не передать словами».

Напомним,

Могила сына Виктора Павлика / социальная сеть Instagram
 

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