Виктор Павлик вспомнил лучшие моменты, связанные с покойным сыном – видео
Певец Виктор Павлик не может смириться с потерей сына.
В своем микроблоге Виктор Павлик опубликовал трогательный видеоряд в память о сыне. Фотографии, на которых Павел запечатлен от момента рождения и до последних дней, сопровождает знаменитая песня The Beatles «Yesterday» в исполнении самого музыканта. В конце ролика Виктор гуляет по Андреевскому спуску и подходит к голубю, взлетающему в небо.
Кажется, что вчера,– кратко подписал публикацию артист.
Напомним,
- Александр Педан совершил восхождение на Арарат: Подъем выдался тяжелым, у меня началась горная болезнь.
- Вера Брежнева призналась, ревновал ли Константин Меладзе к Монатику, и о его реакции на откровенные образы.