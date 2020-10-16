Малышка с характером – новый боевик с Руби Роуз и Жаном Рено
С 15 октября в кинотеатрах Украины смотрите боевик "Малышка с характером".
Девушка устраивается работать швейцаром в одном старом гостевом доме, полном скрытых комнат и коридоров. Но ее ожиданиям относительно спокойной работы в тихом городе не суждено сбыться.
Вооруженные грабители и их самоуверенный главарь (Жан Рено) заставляют Али применить свои убийственные военные навыки. Девушка вмешивается в события и становится главной проблемой преступников.
Боевик "Малышка с характером" смотрите в кинотеатрах Украины с 15 октября.