Малышка с характером – новый боевик с Руби Роуз и Жаном Рено

16 октября 2020 20:40 Юлия Крутиева
Малышка с характером – новый боевик с Руби Роуз и Жаном Рено
Малышка с характером – новый боевик с Руби Роуз и Жаном Рено
пресс-служба

С 15 октября в кинотеатрах Украины смотрите боевик "Малышка с характером".

Читайте такжеАфера по-голливудски: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и другие в новой авантюрной комедии
Главная героиня – молодая женщина по имени Али (Руби Роуз) – раньше служила в морской пехоте. Выполняя очередное боевое задание, Али получила травмы. Вернувшись из горячей точки, она поселилась в Нью-Йорке планируя начать новую жизнь.

Девушка устраивается работать швейцаром в одном старом гостевом доме, полном скрытых комнат и коридоров. Но ее ожиданиям относительно спокойной работы в тихом городе не суждено сбыться.

Читайте такжеМи закликаємо темряву: фільм жахів із чорним гумором та талановитим акторським складом
Банда преступников проникает в отель чтобы завладеть ценной старинной картиной, которая хранится в стенах здания. Кто же знал, что незваных гостей будет встречать не немощный дедушка-швейцар, а опытный боец.

Вооруженные грабители и их самоуверенный главарь (Жан Рено) заставляют Али применить свои убийственные военные навыки. Девушка вмешивается в события и становится главной проблемой преступников.

Боевик "Малышка с характером" смотрите в кинотеатрах Украины с 15 октября.

Облако тегов

Жан Рено кино фильм премьера что посмотреть в кино что посмотреть боевик Малышка с характером

Материалы по теме

Любовница в наследство: СТБ покажет мелодраму о семейных перипетиях
Анонсы на ТВ

Любовница в наследство: СТБ покажет мелодраму о семейных перипетиях
Канал Украина покажет премьеру фильма "Почти вся правда"
Анонсы на ТВ

Канал Украина покажет премьеру фильма "Почти вся правда"
В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино"
Афиша мероприятий

В Киеве откроется фестиваль "Новое немецкое кино"
Братья по крови в цифрах: чего ждать от 2 сезона
Анонсы на ТВ

Братья по крови в цифрах: чего ждать от 2 сезонаЭксклюзив

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии

Маскарад: стало известно, кто скрывался за образом Мумии
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

МастерШеф-10: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 11.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK