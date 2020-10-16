Малышка с характером – новый боевик с Руби Роуз и Жаном Рено

Малышка с характером – новый боевик с Руби Роуз и Жаном Рено

С 15 октября в кинотеатрах Украины смотрите боевик "Малышка с характером".

Главная героиня – молодая женщина по имени Али (Руби Роуз) – раньше служила в морской пехоте. Выполняя очередное боевое задание, Али получила травмы. Вернувшись из горячей точки, она поселилась в Нью-Йорке планируя начать новую жизнь.

Девушка устраивается работать швейцаром в одном старом гостевом доме, полном скрытых комнат и коридоров. Но ее ожиданиям относительно спокойной работы в тихом городе не суждено сбыться.

Банда преступников проникает в отель чтобы завладеть ценной старинной картиной, которая хранится в стенах здания. Кто же знал, что незваных гостей будет встречать не немощный дедушка-швейцар, а опытный боец.

Вооруженные грабители и их самоуверенный главарь (Жан Рено) заставляют Али применить свои убийственные военные навыки. Девушка вмешивается в события и становится главной проблемой преступников.

Боевик "Малышка с характером" смотрите в кинотеатрах Украины с 15 октября.