Ми закликаємо темряву: фільм жахів із чорним гумором та талановитим акторським складом
8 жовтня у кінотеатрах України стартує прем'єра фільму "Ми закликаємо темряву".
З огляду на те, що в цей час в країні вже відбулося вісімнадцять вбивств із ритуальним характером, про які повідомили ЗМІ, відв’язна вечірка обіцяє стати бійнею. Але хто саме пов’язаний із кривавими сатаністами, а кого буде принесено в жертву?
А, може, хтось інший, користуючись посіяним страхом та панікою у суспільстві, досягає через ритуальні вбивства своїх цілей?
Ці питання та відповіді на них виникають разом із несподіваними сюжетними поворотами у фільмі “Ми закликаємо темряву”.
У кінотеатрах України переглянути фільм можна з 8 жовтня.