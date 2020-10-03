Ми закликаємо темряву: фільм жахів із чорним гумором та талановитим акторським складом

8 жовтня у кінотеатрах України стартує прем'єра фільму "Ми закликаємо темряву".

Починається стрічка як історія про молодь, яка прагне розваг. Саме за ними три зухвалі подруги відправляються в інше місто на концерт “важкої” музики. Там вони знайомляться з трьома хлопцями, чиї наміри, на перший погляд, співпадають з намірами дівчат. Надалі вся компанія вирішує продовжити веселитися разом. Задля цього молодь приїжджає в заміський будинок батька однієї з дівчат.

З огляду на те, що в цей час в країні вже відбулося вісімнадцять вбивств із ритуальним характером, про які повідомили ЗМІ, відв’язна вечірка обіцяє стати бійнею. Але хто саме пов’язаний із кривавими сатаністами, а кого буде принесено в жертву?

Можливо, небезпеку несуть прості на вигляд хлопці, які насправді, мов хижаки, полюють на наївних дівчат? Або лиходійками є дівчата, що заманюють простаків у пастку, де ті отримують зовсім не те, на що розраховували?

А, може, хтось інший, користуючись посіяним страхом та панікою у суспільстві, досягає через ритуальні вбивства своїх цілей?

Ці питання та відповіді на них виникають разом із несподіваними сюжетними поворотами у фільмі “Ми закликаємо темряву”.

У кінотеатрах України переглянути фільм можна з 8 жовтня.