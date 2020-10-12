Афера по-голливудски: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и другие в новой авантюрной комедии – официальный трейлер

Вольга Украина рады представить локализованный украинский трейлер новой авантюрной комедии Джорджа Галло (сценарист "Успеть до полуночи", "Плохие парни) "Афера по-голливудски" с участием лауреатов премии "Оскар".

По сюжету комедии, не слишком удачливый продюсер фильмов категории "Б" (Роберт Де Ниро) решает поправить свое финансовое положение с помощью аферы, которая только на бумаге кажется очень простой: взять небольшой залог у босса мафии (Морган Фриман) на покрытие расходов, ведь надо изобразить, что следующий фильм – абсолютно реален, нанять актера-ветерана, который уже одной ногой на Том Свете ( Томми Ли Джонс ), подстроить несчастный случай на съемках и получить многомиллионную страховку!

Афера по-голливудски / Вольга Украина

Но конечно же, не особо изысканный план проваливается, когда мужественный актер потрясающе исполняет все трюки. Племянник горе-мошенника (Зак Брафф) начинает понимать – что-то здесь нечисто, мафия требует денег, а украшением на тортике становится бывший подопечный, а теперь настоящая акула кинобизнеса (Эмиль Хирш), который норовит увести из-под носа самый гениальный сценарий, который герой Де Ниро когда-либо держал в руках!

Афера по-голливудски / Вольга Украина

Автор сценария и режиссер Джордж Галло уже работал с Робертом Де Ниро несколько раз, в том числе над знаменитой криминальной комедией "Успеть до полуночи", а также по приглашению прославленного актера переписывал сценарий другой известной комедии с Де Ниро - "Анализируй это". Оба фильма считаются одними из лучших работ дважды лауреата премии "Оскар" в комедийном жанре и давно приобрели статус современной классики. Также напоминаем, что Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс уже работали вместе в культовой криминальной комедии "Малавита".

Афера по-голливудски / Вольга Украина

Увидеть, как герой Роберта Де Ниро будет выходить из сложнейшей ситуации в этот раз и каким был Голливуд в 1974-м – украинский зритель сможет уже совсем скоро: "Афера по-голливудски" запланирована к показу в кинотетрах уже в этом году!

P.S. Создатели фильма и компания Вольга Украина не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, была ли положена в основу фильма реальная история. Все персонажи – вымышленные, а любые совпадения – случайны…