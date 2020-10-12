Афера по-голливудски: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и другие в новой авантюрной комедии – официальный трейлер

12 октября 2020 20:25 Юлия Крутиева
Афера по-голливудски: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и другие в новой авантюрной комедии – официальный трейлер
Афера по-голливудски: Роберт Де Ниро, Томми Ли Джонс и другие в новой авантюрной комедии
Вольга Украина

Вольга Украина рады представить локализованный украинский трейлер новой авантюрной комедии Джорджа Галло (сценарист "Успеть до полуночи", "Плохие парни) "Афера по-голливудски" с участием лауреатов премии "Оскар".

Читайте такжеМи закликаємо темряву: фільм жахів із чорним гумором та талановитим акторським складом
По сюжету комедии, не слишком удачливый продюсер фильмов категории "Б" (Роберт Де Ниро) решает поправить свое финансовое положение с помощью аферы, которая только на бумаге кажется очень простой: взять небольшой залог у босса мафии (Морган Фриман) на покрытие расходов, ведь надо изобразить, что следующий фильм – абсолютно реален, нанять актера-ветерана, который уже одной ногой на Том Свете (Томми Ли Джонс), подстроить несчастный случай на съемках и получить многомиллионную страховку!

Афера по-голливудски / Вольга Украина

Но конечно же, не особо изысканный план проваливается, когда мужественный актер потрясающе исполняет все трюки. Племянник горе-мошенника (Зак Брафф) начинает понимать – что-то здесь нечисто, мафия требует денег, а украшением на тортике становится бывший подопечный, а теперь настоящая акула кинобизнеса (Эмиль Хирш), который норовит увести из-под носа самый гениальный сценарий, который герой Де Ниро когда-либо держал в руках!

Афера по-голливудски / Вольга Украина

Читайте такжеСемейка Бигфутов – мультфильм, который нельзя пропустить
Автор сценария и режиссер Джордж Галло уже работал с Робертом Де Ниро несколько раз, в том числе над знаменитой криминальной комедией "Успеть до полуночи", а также по приглашению прославленного актера переписывал сценарий другой известной комедии с Де Ниро - "Анализируй это". Оба фильма считаются одними из лучших работ дважды лауреата премии "Оскар" в комедийном жанре и давно приобрели статус современной классики. Также напоминаем, что Роберт Де Ниро и Томми Ли Джонс уже работали вместе в культовой криминальной комедии "Малавита".

Афера по-голливудски / Вольга Украина

Увидеть, как герой Роберта Де Ниро будет выходить из сложнейшей ситуации в этот раз и каким был Голливуд в 1974-м – украинский зритель сможет уже совсем скоро: "Афера по-голливудски" запланирована к показу в кинотетрах уже в этом году!

P.S. Создатели фильма и компания Вольга Украина не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, была ли положена в основу фильма реальная история. Все персонажи – вымышленные, а любые совпадения – случайны…

Облако тегов

Томми Ли Джонс Роберт Де Ниро кино фильм премьера комедия что посмотреть в кино что посмотреть Афера по-голливудски

Материалы по теме

На канале ТЕТ неделя фантастических приключений
Анонсы на ТВ

На канале ТЕТ неделя фантастических приключений
Коп из прошлого – детективная история с добрым юмором: ICTV объявил дату премьеры сериала
Анонсы на ТВ

Коп из прошлого – детективная история с добрым юмором: ICTV объявил дату премьеры сериала
Отпетые мошенницы: битва двух красоток за кошелек IT-миллионера
Анонсы на ТВ

Отпетые мошенницы: битва двух красоток за кошелек IT-миллионера
Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса
Новости

Андре Тан оказался на грани развода из-за пандемии коронавируса

Популярное на сайте

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера

Юрий Горбунов, Даша Астафьева и другие звезды примеряли образы героев мирового бестселлера
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Популярное видео

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)

Не говори мне о любви: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 11.10.2020)
Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)

Сага: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2020)
Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)

Маскарад: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 10.10.2020)
Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)

Сага: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 08.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK