Томми Ли Джонсу – 74! Интересные факты и цитаты одного из лучших актеров Голливуда
Томми Ли Джонс родом из Техаса и если бы мы не знали этого наверняка из странички актера в Википедии – мы бы с легкостью смогли угадать. А в каком штате американские мужчины бывают еще брутальней?
Джонс никогда не комментирует свою семейную жизнь, но всегда выражал искреннее уважение своим родителям и своей бабушке – коренной американке из племени Чероки, которая могла буквально все сделать собственными руками. Джонс, в отличие от родителей, был куда более рассудительным молодым человеком. Сначала он получил стипендию в престижной частной старшей школе в Техасе, а в 60-х также по стипендии поступил в один из лучших университетов мира - в Гарвард, где соседом по комнате в общежитии стал будущий вице-президент США Альберт Гор. В колледже Томми Ли Джонс играл за команду Гарвард по футболу и защитил диплом по истории католицизма.
"Бэтмен навсегда","Прирождённые убийцы", "Клиент", "Вулкан", "Служители закона", "Правила боя", "В долине Эла", "Старикам тут не место", "Линкольн", "К звездам", и конечно же, франшиза "Люди в черном" - вот лишь часть признанных работ из фильмографии Томми Ли Джонса. Очень многие артисты многое отдали бы за такую фильмографию. Актёр ещё дважды был номинирован на премию "Оскар" - за проникновенную роль в антивоенной драме "В долине Эла" и за роль сенатора Тадеуса Стивенса, борца против рабства, в байопике "Линкольн" Стивена Спилберга.
Томми Ли Джонса недолюбливает пресса и обожают коллеги. Точнее не так – часть коллег его побаивается, а другая - искренне любит и восхищается. Роберт Де Ниро, партнёр Джонса по "Малавите" (2013 год) и предстоящей "Афере по-голливудски" (2020 год) называет техасца не только своим другом, с которым можно поговорить раз в год - зато этот разговор будет иметь значение, но и одним из лучших актёров своего поколения.
Почему их это удивляет - вот наш вопрос? "Крутой мужчина" , делающий свою работу - такого актёра сложно заподозрить в любви к голливудскому блеску и ответам на одни и те же вопросы.
И тем ни менее, не многочисленные цитаты актёра впечатляют. Прочитав их, легко убедиться, что Томми Ли Джонс - не только отличный актёр, но и прямолинейный человек, не растерявший свое "Я" в мире блеска и гламура.
О постоянном объяснении с журналистами и гонорарах
Мои самые любимые фильмы — это те, за которые я получаю больше всего денег <...> Мне бы хотелось, чтобы фильмы говорили за себя сами. Ни зрителям, ни журналистам я бы не хотел объяснять, что в моем фильме значит то или это, и почему мы вообще его сняли. Фильмы снимают с другой целью. А если кто-то любит объяснять — ему надо набрать класс и стать лектором.
Об отношении индустрии к гендерным проблемам
О классическом актерском образовании
Я так и не получил актёрского образования, это правда. Не посещал даже никаких курсов. В молодости мне казалось, что я смогу доверять только тому учителю, который уж точно лучше меня в этом ремесле. А я тогда был уверен, что лучше нет никого.
О пути к успеху
Никаких секретов не открыл для себя и не открою для вас. Я просто работал: театр, телевидение, много проб. Заполучил агента по-лучше и через 15 лет безостановочной работы стал узнаваемым, ещё через 5-10 вы все захотели со мной говорить. Вот, говорю.
О дружбе с Альбертом Гором
Томми Ли Джонс и его неиссякаемая харизма возвращаются на большой экран. Уже этой осенью в кинотетрах Украины выйдет криминальная комедия "Афера по-голливудски". По сюжету, неудачливый продюсер в исполнении Роберта Де Ниро решает исправить свое пошатнувшееся положение и ради страховых денег решает убить на сьемках свою главную звезду - уважаемого ветерана вестернов (Томми Ли Джонс). Вот только его племянник и со-продюсер (Зак Брафф) даже не догадывается о задумке и уж точно не подозревает, что съёмочный процесс стартовал на деньги местного мафиози - большого любителя кино (Морган Фриман).
И мы надеемся, что этот тандем нас порадует ещё не одним совместным фильмом.