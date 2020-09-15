Томми Ли Джонсу – 74! Интересные факты и цитаты одного из лучших актеров Голливуда

Томми Ли Джонс родом из Техаса и если бы мы не знали этого наверняка из странички актера в Википедии – мы бы с легкостью смогли угадать. А в каком штате американские мужчины бывают еще брутальней?

Актер Томми Ли Джонс родился в семье, далекой от шоу-бизнеса: отец всю жизнь проработал нефтяником, а мама, женщина очень неординарная, сменила уйму профессий от учительницы и владелицы салона красоты до офицера полиции. К слову, эмоциональные родители разводились и женились дважды. И это в те годы!

Джонс никогда не комментирует свою семейную жизнь, но всегда выражал искреннее уважение своим родителям и своей бабушке – коренной американке из племени Чероки, которая могла буквально все сделать собственными руками. Джонс, в отличие от родителей, был куда более рассудительным молодым человеком. Сначала он получил стипендию в престижной частной старшей школе в Техасе, а в 60-х также по стипендии поступил в один из лучших университетов мира - в Гарвард, где соседом по комнате в общежитии стал будущий вице-президент США Альберт Гор. В колледже Томми Ли Джонс играл за команду Гарвард по футболу и защитил диплом по истории католицизма.

Свою карьеру будущая голливудская звезда начинал в театре, и вплоть до 80-х годов Джонс был больше известен как звезда Бродвея. Но сцена не могла принести уверенного дохода, поэтому театр Джонс сочетал с ролями в мыльных операх рейтинговых телеканалов. Тем ни менее, статус "уважаемого актёра" все чаще приводил его в проекты, любимые публикой и номинированные на престижные награды. В 1981-м актёр впервые номинирован на "Золотой глобус" за "Дочь шахтёра", а в 1983-м получил премию "Эмми". К середине 80-х актёра все чаще стали приглашать в крупные голливудские постановки к 1991-му году Джонс получил свою первую номинацию на премию "Оскар" за триллер "Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы в Далласе". Эта роль привела его к ещё одному триллеру и хиту проката - "Беглец" 1993-го года, за которого актер выиграл заветную статуэтку. И с этого момента Томми Ли Джонс стал одним из самых востребованных актёров Голливуда.

"Бэтмен навсегда","Прирождённые убийцы", "Клиент", "Вулкан", "Служители закона", "Правила боя", "В долине Эла", "Старикам тут не место", "Линкольн", "К звездам", и конечно же, франшиза "Люди в черном" - вот лишь часть признанных работ из фильмографии Томми Ли Джонса. Очень многие артисты многое отдали бы за такую фильмографию. Актёр ещё дважды был номинирован на премию "Оскар" - за проникновенную роль в антивоенной драме "В долине Эла" и за роль сенатора Тадеуса Стивенса, борца против рабства, в байопике "Линкольн" Стивена Спилберга.

Томми Ли Джонса недолюбливает пресса и обожают коллеги. Точнее не так – часть коллег его побаивается, а другая - искренне любит и восхищается. Роберт Де Ниро, партнёр Джонса по "Малавите" (2013 год) и предстоящей "Афере по-голливудски" (2020 год) называет техасца не только своим другом, с которым можно поговорить раз в год - зато этот разговор будет иметь значение, но и одним из лучших актёров своего поколения.

И правда, Томми Ли Джонс никогда не причислял себя к актёрам, поклоняющимся Методу, он по факту таковым и является, его немногословная и неэкспрессивная игра, построенная на нюансах - это и есть настоящая ода Методу. К слову, возможно актёр и почитает Станиславского - он может просто об этом не говорить, да и вообще он много не говорит. И вот это его качество так не любит пресса. В сети можно найти с десяток статей о том, что Томми Ли Джонс - худший из тех, с кем интервьюерам приходилось иметь дело.

Почему их это удивляет - вот наш вопрос? "Крутой мужчина" , делающий свою работу - такого актёра сложно заподозрить в любви к голливудскому блеску и ответам на одни и те же вопросы.

И тем ни менее, не многочисленные цитаты актёра впечатляют. Прочитав их, легко убедиться, что Томми Ли Джонс - не только отличный актёр, но и прямолинейный человек, не растерявший свое "Я" в мире блеска и гламура.

О постоянном объяснении с журналистами и гонорарах

Мои самые любимые фильмы — это те, за которые я получаю больше всего денег <...> Мне бы хотелось, чтобы фильмы говорили за себя сами. Ни зрителям, ни журналистам я бы не хотел объяснять, что в моем фильме значит то или это, и почему мы вообще его сняли. Фильмы снимают с другой целью. А если кто-то любит объяснять — ему надо набрать класс и стать лектором.

Об отношении индустрии к гендерным проблемам

Не уверен, что по Земле ходит хоть одна женщина, которая не подвергалась бы объективации хоть раз в жизни исключительно из-за своей гендерной принадлежности. В Голливуде все же масштабное, и дискриминация тоже. Конечно мужчины тоже страдают от предрассудков - "надо быть не таким, а каким-то другим". Можно сидеть всем вместе и страдать, а можно наконец-то менять себя и свое отношение, для начала сойдёт.

О классическом актерском образовании

Я так и не получил актёрского образования, это правда. Не посещал даже никаких курсов. В молодости мне казалось, что я смогу доверять только тому учителю, который уж точно лучше меня в этом ремесле. А я тогда был уверен, что лучше нет никого.

О пути к успеху

Никаких секретов не открыл для себя и не открою для вас. Я просто работал: театр, телевидение, много проб. Заполучил агента по-лучше и через 15 лет безостановочной работы стал узнаваемым, ещё через 5-10 вы все захотели со мной говорить. Вот, говорю.

О дружбе с Альбертом Гором

Мы познакомились с Алом в колледже, дружим всю жизнь. Что тут ещё расскажешь? Когда меня пригласили представить его на церемонии награждения Нобелевских лауреатов - волновался даже больше, чем когда сам получил "Оскар". Это можно считать интересным фактом?

Томми Ли Джонс и его неиссякаемая харизма возвращаются на большой экран. Уже этой осенью в кинотетрах Украины выйдет криминальная комедия "Афера по-голливудски". По сюжету, неудачливый продюсер в исполнении Роберта Де Ниро решает исправить свое пошатнувшееся положение и ради страховых денег решает убить на сьемках свою главную звезду - уважаемого ветерана вестернов (Томми Ли Джонс). Вот только его племянник и со-продюсер (Зак Брафф) даже не догадывается о задумке и уж точно не подозревает, что съёмочный процесс стартовал на деньги местного мафиози - большого любителя кино (Морган Фриман).

И мы надеемся, что этот тандем нас порадует ещё не одним совместным фильмом.