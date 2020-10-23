47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом после 9 месяцев романа

Актриса Кейт Бекинсейл приняла нелегкое для себя решение.

К сожалению, красивая история любви еще одной голливудской пары потерпела крах. В этот раз расстаться со своим бойфрендом , музыкантом Гуди Грейсом, решила Кейт Бекинсейл.

Этой нерадостной новостью с журналистами издания «The Sun» поделились источники из близкого окружения звездной пары. Звезды разошлись спустя девять месяцев романа.

Раньше 47-летняя Бекинсейл часто делилась в своем Инстаграм совместными фотографиями. Сейчас же она их удалила, а также отписалась от 23-летнего бойфренда.

Музыкант Гуди Грейсон / instagram.com/goodygrace

Инсайдеры также добавляют, что на данный момент Грейсон со своими вещами выехал из дома и вернулся в Канаду, откуда родом. Почему пара разошлась, пока не известно.

Для поклонников Кейт эта новость стала большим шоком. Сейчас они ждут официальных комментариев, но актриса пока хранит молчание.

Напомним,