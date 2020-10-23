47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом после 9 месяцев романа
Актриса Кейт Бекинсейл приняла нелегкое для себя решение.
Этой нерадостной новостью с журналистами издания «The Sun» поделились источники из близкого окружения звездной пары. Звезды разошлись спустя девять месяцев романа.
Раньше 47-летняя Бекинсейл часто делилась в своем Инстаграм совместными фотографиями. Сейчас же она их удалила, а также отписалась от 23-летнего бойфренда.
Для поклонников Кейт эта новость стала большим шоком. Сейчас они ждут официальных комментариев, но актриса пока хранит молчание.
Напомним,