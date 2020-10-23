47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом после 9 месяцев романа

23 октября 2020 16:20 Юлия Крутиева
47-летняя Кейт Бекинсейл рассталась с молодым бойфрендом после 9 месяцев романа
Актриса Кейт Бекинсейл
instagram.com/katebeckinsale

Актриса Кейт Бекинсейл приняла нелегкое для себя решение.

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К сожалению, красивая история любви еще одной голливудской пары потерпела крах. В этот раз расстаться со своим бойфрендом, музыкантом Гуди Грейсом, решила Кейт Бекинсейл.

Этой нерадостной новостью с журналистами издания «The Sun» поделились источники из близкого окружения звездной пары. Звезды разошлись спустя девять месяцев романа.

Раньше 47-летняя Бекинсейл часто делилась в своем Инстаграм совместными фотографиями. Сейчас же она их удалила, а также отписалась от 23-летнего бойфренда.

Музыкант Гуди Грейсон / instagram.com/goodygrace
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Инсайдеры также добавляют, что на данный момент Грейсон со своими вещами выехал из дома и вернулся в Канаду, откуда родом. Почему пара разошлась, пока не известно.

Для поклонников Кейт эта новость стала большим шоком. Сейчас они ждут официальных комментариев, но актриса пока хранит молчание.

Напомним,

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