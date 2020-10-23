Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу
Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Буклин и его невеста Никола Пельтц приняли нелегкое решение, которое касается их будущей свадьбы.
Инсайдеры издания «The Mirror» сообщили о решении Бруклина и Николы отменить церемонию бракосочетания. А виной всему пандемия коронавируса.
Влюбленные хотели связать себя узами брака в сентябре 2021 года в поместье Бекхэмов - Котсуолдс в Великобритании, а затем в родном штате Николы – Флориде.
Близким друзьям они назначили дату в сентябре 2021 года, но на этой неделе Бруклин оповестил всех о том, что свадьба откладывается, - сообщил инсайдер издания The Mirror. - Торжество пары перенесено аж на 2022 год.
Напомним,