Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу

23 октября 2020 12:25 Юлия Крутиева
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу
Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц
instagram.com/brooklynbeckham

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Буклин и его невеста Никола Пельтц приняли нелегкое решение, которое касается их будущей свадьбы.

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Не успели поклонники Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц порадоваться новости о скорой свадьбе звездной пары, как пришло не очень позитивное известие.

Инсайдеры издания «The Mirror» сообщили о решении Бруклина и Николы отменить церемонию бракосочетания. А виной всему пандемия коронавируса.

Влюбленные хотели связать себя узами брака в сентябре 2021 года в поместье Бекхэмов - Котсуолдс в Великобритании, а затем в родном штате Николы – Флориде.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham
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Но рост заболевших коронавирусом пошатнул планы пары. Они боятся, что пандемия не спадет до выбранной ими даты, а на церемонии не смогут присутствовать все, кого они хотели пригласить.

Близким друзьям они назначили дату в сентябре 2021 года, но на этой неделе Бруклин оповестил всех о том, что свадьба откладывается, - сообщил инсайдер издания The Mirror. - Торжество пары перенесено аж на 2022 год.

Напомним,

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