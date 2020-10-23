Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отложили свадьбу

Сын Дэвида и Виктории Бекхэм Буклин и его невеста Никола Пельтц приняли нелегкое решение, которое касается их будущей свадьбы.

Не успели поклонники Бруклина Бекхэма и Николы Пельтц порадоваться новости о скорой свадьбе звездной пары, как пришло не очень позитивное известие.

Инсайдеры издания «The Mirror» сообщили о решении Бруклина и Николы отменить церемонию бракосочетания. А виной всему пандемия коронавируса.

Влюбленные хотели связать себя узами брака в сентябре 2021 года в поместье Бекхэмов - Котсуолдс в Великобритании, а затем в родном штате Николы – Флориде.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц / instagram.com/brooklynbeckham

Но рост заболевших коронавирусом пошатнул планы пары. Они боятся, что пандемия не спадет до выбранной ими даты, а на церемонии не смогут присутствовать все, кого они хотели пригласить.

Близким друзьям они назначили дату в сентябре 2021 года, но на этой неделе Бруклин оповестил всех о том, что свадьба откладывается, - сообщил инсайдер издания The Mirror. - Торжество пары перенесено аж на 2022 год.

Напомним,