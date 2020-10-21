Кохання на виживання-4: выдержали ли чувства Дмитрия и Маргариты проверку Латинской Америкой?
Участники реалити «Кохання на виживання» (Новый канал) рассказали, как сложились их отношения после поездки в Перу.
У них же все хорошо. Они идеально дополняют друг друга. Дима сглаживает вспыльчивость Риты. А она, в свою очередь, перекрывает инфантильность мужчины своим стойким характером. Только девушке такое положение дел не очень нравилось.
В основном я беру на себя ответственность. Купить билеты, организовать наш досуг, подсчитать коммунальные, заплатить за квартиру и так далее, – жаловалась она. – Я устала все тянуть на себе. Хочу, чтобы Дима был главным в наших отношениях. Чтобы он принимал решения и брал на себя ответственность за нашу с ним семью.
Поскольку отношения у нас сложились давно, поездка в Перу на них повлияла исключительно положительно, – признается Марго. – Мы сблизились, у нас появилось еще больше совместных планов и целей. Сейчас готовимся к свадьбе и планируем масштабную совместную покупку. Поэтому выигрыш пока не потратили, а положили на наш общий счет.