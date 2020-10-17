Кохання на виживання-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)

17 октября 2020 20:20 Юлия Крутиева
Кохання на виживання-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)
Кохання на виживання-4: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 20.10.2020)
пресс-служба Нового канала

20 октября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 6 выпуск 4 сезона реалити Кохання на виживання.

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Смотрите в 6 выпуске реалити Кохання на виживання-4: Дмитрий и Маргарита отправились в жаркую Латинскую Америку, чтобы проверить свои чувства и решить, есть ли у их отношений будущее. Но они даже не догадывались, как их встретит Перу. Ведущий Олег Кензов приготовил пять сложных испытаний с гадкими насекомыми, невыносимой работой и горячими танцами. Сможет ли их союз выдержать все проверки и остаться таким же крепким после Перу?

6 выпуск реалити Кохання на виживання-4 смотрите 20.10.2020 в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски реалити Кохання на виживання-4 смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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