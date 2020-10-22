Холостячка: юрист на миллиард Евгений Ковтуненко стал участником проекта
Уже в эту пятницу 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка».
На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников и впечатление, которое они произведут на Ксению. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 36-летний «юрист на миллиард» Евгений Ковтуненко.
Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению, - прокомментировал Евгений. - Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека.
Напомним,