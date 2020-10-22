Холостячка: юрист на миллиард Евгений Ковтуненко стал участником проекта

22 октября 2020 16:40 Юлия Крутиева
Холостячка: юрист на миллиард Евгений Ковтуненко стал участником проекта
Юрист на миллиард Евгений Ковтуненко
пресс-служба канала СТБ

Уже в эту пятницу 23 октября в 19:00 на телеканале СТБ состоится долгожданная премьера самого романтического реалити «Холостячка».

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Главной героиней шоу «Холостячка» стала актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина. Именно за ее сердце будут бороться 16 самых достойных мужчин страны.

На первой вечеринке зрители наконец-то увидят участников и впечатление, которое они произведут на Ксению. Одним из претендентов на сердце Холостячки стал 36-летний «юрист на миллиард» Евгений Ковтуненко.

Я оставил свои бизнесы, чтобы попробовать построить любовь. Хочу познакомиться и лучше узнать Ксению, - прокомментировал Евгений. - Я специально не изучал ее социальные сети, поскольку только в общении ты можешь понять глубину человека.

Юрист на миллиард Евгений Ковтуненко / пресс-служба канала СТБ
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Смотрите романтическое реалити «Холостячка» уже в эту пятницу 23 октября в 19:00 на СТБ.

Напомним, 

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личная жизнь звезд социальные сети новости Ксения Мишина Холостячка Евгений Ковтуненко

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