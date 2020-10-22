Бывшая жена Сереги призналась, как переживает разлуку с сыновьями: Впечатление, будто ты умерла

22 октября 2020 13:18 Юлия Крутиева
Бывшая жена Сереги призналась, как переживает разлуку с сыновьями: Впечатление, будто ты умерла
Полины Ололо с детьми
пресс-служба Нового канала

В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой бывшая гражданская жена Сереги рассказала, как скучает по детям.

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В гражданском браке с белорусским рэпером Серегой у танцовщицы Полины Ололо родилось двое сыновей – Марк и Платон. Сейчас мальчики проживают с отцом. 

Однако, как рассказала Полина в интервью ведущей Анне Олицкой, дети проживают с отцом против ее воли.

Изначально мы договаривались, что дети побудут с ним в Харькове всего месяц, – поделилась Полина Ололо. – После возвращения Серега заявил, что хочет, чтобы сыновья жили с ним. Я отказала. А на следующий день отправила ребят на тренировку с водителем, и домой они уже не вернулись.

Танцовщица Полины Ололо / пресс-служба Нового канала
Полина утверждает, что всевозможными способами пыталась найти общий язык с бывшим мужем. Просила помощи даже у его родителей. Но рэпер был неумолим. Со временем паре удалось договориться, что сыновья останутся с отцом, но только на год.

Я не говорила, что хочу забрать детей. Потому что боялась их больше не увидеть, – призналась в интервью Анне Олицкой для ее YouTube-канала Полина Ололо. – Ведь в каждом сообщении, пока Серега меня еще не заблокировал, он писал, что я не имею права голоса.

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Последний раз Полина Ололо видела своих сыновей в январе – вместе с дочерью от других отношений она приезжала в Харьков отпраздновать день рождения девочки. Теперь женщина не может выйти на связь ни с детьми, ни с бывшим мужем. О каких-то их перемещениях Полине рассказывают подписчики в интернете.

Впечатление, будто ты умерла. И видишь со стороны, что твои дети остались полусиротами, – со слезами на глазах поделилась женщина. – Но я ведь живая! И хочу видеть своих сыновей, а нельзя. Это убивает!

Полины Ололо с детьми / пресс-служба Нового канала
Сейчас Полина Ололо судится с бывшим гражданским мужем за право проживания детей с ней и надеется в ближайшее время увидеть своих мальчиков.

Напомним, 

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