Бывшая жена Сереги призналась, как переживает разлуку с сыновьями: Впечатление, будто ты умерла
В интервью ведущей Нового канала Анне Олицкой бывшая гражданская жена Сереги рассказала, как скучает по детям.
Однако, как рассказала Полина в интервью ведущей Анне Олицкой, дети проживают с отцом против ее воли.
Изначально мы договаривались, что дети побудут с ним в Харькове всего месяц, – поделилась Полина Ололо. – После возвращения Серега заявил, что хочет, чтобы сыновья жили с ним. Я отказала. А на следующий день отправила ребят на тренировку с водителем, и домой они уже не вернулись.
Я не говорила, что хочу забрать детей. Потому что боялась их больше не увидеть, – призналась в интервью Анне Олицкой для ее YouTube-канала Полина Ололо. – Ведь в каждом сообщении, пока Серега меня еще не заблокировал, он писал, что я не имею права голоса.
Впечатление, будто ты умерла. И видишь со стороны, что твои дети остались полусиротами, – со слезами на глазах поделилась женщина. – Но я ведь живая! И хочу видеть своих сыновей, а нельзя. Это убивает!
Напомним,