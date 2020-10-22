Le Маршрутка-2: Леся Никитюк нашла SPA-курорт для животных

Ведущая «Le Маршрутки» Леся Никитюк побывала на ферме, где парнокопытным делают массаж.

Возможно, вы когда-то слышали о хозяйствах, где коровам включают музыку известных композиторов, чтобы надой молока был больше. Правда, чаще всего они находятся за границей. Отечественным парнокопытным можно только мечтать о такой жизни. Но не всем! Леся Никитюк отыскала настоящий рай для животных в Карпатах – буйволиную эко-ферму в селе Плавье.

Наши буйволицы выиграли джек-пот, – рассказывает фермер Михаил. – У них есть механические щетки, которые делают им массаж. Из колонок звучит пение птиц, чтобы буйволицы чувствовали себя, как на природе. У них в свободном доступе соль. Они сколько хотят, столько и лижут ее. А если захотят, чтобы мы им привезли устриц, придется и это сделать для них.

Почему же такое особое отношение к этим животным?

На ферме очень любят буйволиц, – говорит Леся Никитюк. – Их разводят для того, чтобы доить. Из молока делают сыр. Само молоко по вкусу напоминает растаявший пломбир – очень вкусное.

Сыры, изготовленные из такого молока, считаются настоящими деликатесами и стоят немало. Поэтому животных здесь холят и лелеют в прямом смысле этого слова.

Какие еще удивительные места покажет Леся Никитюк – смотрите каждый понедельник в 18:00 в «Le Маршрутке» на Новом канале.

Напомним,