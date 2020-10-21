Надя Дорофеева призналась, что страдает от ночных панических атак

21 октября 2020 16:35 Юлия Крутиева
Надя Дорофеева призналась, что страдает от ночных панических атак
Певица Надя Дорофеева
instagram.com/nadyadorofeeva

Певица Надя Дорофеева призналась, что иногда у нее психологические проблемы.

Читайте такжеКохання на виживання-4: выдержали ли чувства Дмитрия и Маргариты проверку Латинской Америкой?
Певица Надя Дорофеева активно ведет свои страницы в социальных сетях. Время от времени звезда просит фолловеров задавать ей вопросы, на которые она будет давать ответы.

Очередную «дозу» откровенных ответов Надя дала на днях. В одном из них солистка группы «Время и Стекло» подняла вопрос зависимости молодых девушек от социальных сетей.

Отвечая на вопрос подписчицы «Почему девочкам в ХХІ веке так сложно принять себя?», 30-летняя звезда написала, что людям, которые просматривают аккаунты других, кажется, что у тех «идеальная жизнь».

Певица Надя Дорофеева / instagram.com/nadyadorofeeva
Читайте такжеСкоро свадьба? Светлана Лобода засветила кольцо на безымянном пальце
На самом деле это не всегда так. В качестве примера Дорофеева поставила свою жизнь. Она призналась, что у нее бывают панические атаки.

На самом деле это не так… Я вам сейчас весело отвечаю, а ночью у меня были панические атаки… - говорит Надя. - Вы об этом не знали, пока я вам не сообщила. Не живите соцсетями, сказала я, отвечая на вопрос в Инстаграм.

Напомним,

Облако тегов

личная жизнь звезд Время и Стекло Надя Дорофеева социальные сети новости болезнь звезд

Материалы по теме

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии Иванюк
Lifestyle

ТОП-5 правил успешной фотосессии от актрисы сериала "Швидка" Анастасии ИванюкЭксклюзив
Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки мирового глянца
Новости

Ирина Шейк полностью обнажилась для обложки мирового глянца
Как правильно употреблять сало, чтобы укрепить иммунитет
ЗОЖ

Как правильно употреблять сало, чтобы укрепить иммунитет
Звезда "Американского пирога" сообщила о своей беременности и рассекретила пол малыша
Новости

Звезда "Американского пирога" сообщила о своей беременности и рассекретила пол малыша

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK