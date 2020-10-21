Надя Дорофеева призналась, что страдает от ночных панических атак
Певица Надя Дорофеева призналась, что иногда у нее психологические проблемы.
Очередную «дозу» откровенных ответов Надя дала на днях. В одном из них солистка группы «Время и Стекло» подняла вопрос зависимости молодых девушек от социальных сетей.
Отвечая на вопрос подписчицы «Почему девочкам в ХХІ веке так сложно принять себя?», 30-летняя звезда написала, что людям, которые просматривают аккаунты других, кажется, что у тех «идеальная жизнь».
На самом деле это не так… Я вам сейчас весело отвечаю, а ночью у меня были панические атаки… - говорит Надя. - Вы об этом не знали, пока я вам не сообщила. Не живите соцсетями, сказала я, отвечая на вопрос в Инстаграм.
Напомним,