Звезда "Американского пирога" сообщила о своей беременности и рассекретила пол малыша
Бэби-бум среди американских звезд продолжает набирать обороты.
Этой радостной новостью Мина поделилась на своей странице в Инстаграм. 41-летняя актриса опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик.
В кадре Сувари предстала в светлом трикотажном обтягивающем платье. В комментариях к публикации звезда призналась, что сейчас она невероятно счастлива.
Мы получили самый большой и драгоценный подарок. Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас, - пишет Мина в Сети. - Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей лучше жизни. Ты все, что я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-нибудь будет иметь значение.
Напомним,