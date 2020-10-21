Звезда "Американского пирога" сообщила о своей беременности и рассекретила пол малыша

21 октября 2020 15:20 Юлия Крутиева
Звезда
Актриса Мина Сувари
instagram.com/menasuvari

Бэби-бум среди американских звезд продолжает набирать обороты.

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Оказывается, в этот раз кардинальные перемены произойдут в личной жизни Мины Сувари: звезда «Американского пирога» готовится впервые стать мамой.

Этой радостной новостью Мина поделилась на своей странице в Инстаграм. 41-летняя актриса опубликовала фото, на котором продемонстрировала свой округлившийся животик.

В кадре Сувари предстала в светлом трикотажном обтягивающем платье. В комментариях к публикации звезда призналась, что сейчас она невероятно счастлива.

Мы получили самый большой и драгоценный подарок. Пройдя через все травмы и борьбу, минуя все сомнения, наш маленький ангел выбрал нас, - пишет Мина в Сети. - Мне никогда не хватит слов, чтобы описать мою любовь к этой прекрасной душе, которая пришла в нашу жизнь, и я никогда не перестану пытаться дать ей лучше жизни. Ты все, что я когда-либо хотела, и самое важное, что когда-нибудь будет иметь значение.

Актриса Мина Сувари / instagram.com/menasuvari
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Пол ребенка в соцсети Сувари не сообщила. Но в беседе с журналистами портала People все-таки приоткрыла эту тайну. Вместе с мужем Майком они ожидают рождения мальчика.

Напомним,

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