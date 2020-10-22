Ники Минаж поделилась первыми фотографиями своего новорожденного ребенка
В конце сентября в жизни Ники Минаж произошло важное событие.
21 октября в семье Ники и Кеннета также считается праздничным. В этот день в 2019 году они создали свою семью. Поэтому в честь годовщины пара сделала сюрприз поклонникам.
На своей странице в Инстаграм американская хип-хоп исполнительница опубликовала первую фотографию малыша и рассекретила его пол. Ники стала мамой мальчика.
С годовщиной, моя любовь,- поздравила Ники мужа с личным праздником в комментариях к снимку.
Напомним,