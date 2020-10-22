Ники Минаж поделилась первыми фотографиями своего новорожденного ребенка

В конце сентября в жизни Ники Минаж произошло важное событие.

Именно в первый месяц осени Ники Минаж впервые стала мамой. Вместе со своим мужем Кеннетом они стали родителями замечательного малыша, пол которого певица все это время скрывала.

21 октября в семье Ники и Кеннета также считается праздничным. В этот день в 2019 году они создали свою семью. Поэтому в честь годовщины пара сделала сюрприз поклонникам.

На своей странице в Инстаграм американская хип-хоп исполнительница опубликовала первую фотографию малыша и рассекретила его пол. Ники стала мамой мальчика.

С годовщиной, моя любовь,

- поздравила Ники мужа с личным праздником в комментариях к снимку.

Ножка сына Ники Минаж / instagram.com/nickiminaj

Лицо малыша Минаж пока показывать не решается. В кадре запечатлена лишь маленькая ножка мальчика.

Напомним,