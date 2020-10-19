Джамала показала лицо младшего сына Селима в милой фотосессии

19 октября 2020 16:40 Юлия Крутиева
Джамала показала лицо младшего сына Селима в милой фотосессии
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Певица Джамала сделала для публики приятный сюрприз.

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В июне этого года Джамала во второй раз стала мамой. 37-летняя звезда родила крепкого и здорового сына Селима. Но вот показывать мальчика на фотографиях она не спешила.

Исправить эту ситуацию победительница «Евровидение 2016» решила 19 октября. Именно в этот день ее младшему наследнику исполнилось четыре месяца.

Джамала с мужем и детьми / instagram.com/jamalajaaa
В преддверии этого события Джамала устроила семейную фотосессию в собственной квартире, а самыми трогательными кадрами поспешила поделиться в Инстаграм.

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Джамала вместе с мужем и детьми позировала в уютной детской комнате и в просторной гостиной. И если раньше она старательно скрывала лицо Селима, то теперь смело продемонстрировала его черты.

Ровно 4 месяца, как наша жизнь совсем не похожа на то, что было до тебя. И даже к появлению твоего брата! Ровно 4 месяца мы смотрим на тебя обожающим взглядом! – пишет в комментариях под фото Джамала. – Ну как так делают в небесной канцелярии. И как похож на нас и на Емирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особые черты характера, индивидуальность ... И все это в 4 месяца. Люблю.

Джамала с мужем и детьми / instagram.com/jamalajaaa
Напомним, 

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