Джамала показала лицо младшего сына Селима в милой фотосессии
19 октября 2020 16:40
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa
Певица Джамала сделала для публики приятный сюрприз.
Джамала во второй раз стала мамой. 37-летняя звезда родила крепкого и здорового сына Селима. Но вот показывать мальчика на фотографиях она не спешила.В преддверии этого события Джамала устроила семейную фотосессию в собственной квартире, а самыми трогательными кадрами поспешила поделиться в Инстаграм.Напомним,
Исправить эту ситуацию победительница «Евровидение 2016» решила 19 октября. Именно в этот день ее младшему наследнику исполнилось четыре месяца.
Джамала с мужем и детьми / instagram.com/jamalajaaa
Ровно 4 месяца, как наша жизнь совсем не похожа на то, что было до тебя. И даже к появлению твоего брата! Ровно 4 месяца мы смотрим на тебя обожающим взглядом! – пишет в комментариях под фото Джамала. – Ну как так делают в небесной канцелярии. И как похож на нас и на Емирку, но совсем другой человек. И уже замечаем особые черты характера, индивидуальность ... И все это в 4 месяца. Люблю.
Джамала с мужем и детьми / instagram.com/jamalajaaa