Джамала зажигала на танцполе вместе с Кирой Найтли на закрытой вечеринке в Лондоне

10 сентября 2020 12:40 Юлия Крутиева
Джамала зажигала на танцполе вместе с Кирой Найтли на закрытой вечеринке в Лондоне
Певица Джамала
instagram.com/jamalajaaa

Украинская певица Джамала рассказала подробности вечеринки в Лондоне.

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Она легко движется в такт своих песен и на всех закрытых звездных вечеринках зажигает танцпол. В шоу "Хто зверху?" (Новый канал) Джамала призналась, что когда-то продемонстрировала свои способности на танцплощадке в Лондоне. Удивились? Удивитесь еще больше, когда узнаете, кто был ее напарниками по танцам в тот вечер.

Меня пригласили на очень крутую вечеринку, – рассказала Джамала. – Там я встретила певицу Дженнифер Лопес, актрис Ребекку Холл и Киру Найтли. В общем, все «звезды сошлись» в Лондоне.

Хто зверху-10: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 10.09.2020) / пресс-служба Нового канала

Певица говорит, чтобы выйти на танцпол с Кирой Найтли, ей достаточно было лишь одного взгляда.

Мы с Кирой посмотрели друг на друга, оставили свои сумки у столиков и пошли танцевать, – рассказывает Джамала. – Воспоминания о том вечере невероятные. Теперь всем рассказываю, что танцевала вместе с Найтли.

Джамала на шоу Хто зверху-10 / пресс-служба Нового канала

Еще больше интересных фактов о Джамале вы сможете узнать в шоу «Хто зверху?», где во время конкурса «Правда или ложь» звезды рассказывают самые сокровенные истории из своей биографии. Поэтому включайте «Хто зверху?» сегодня в 19:00 на Новом канале.

Напомним,

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