Джамала зажигала на танцполе вместе с Кирой Найтли на закрытой вечеринке в Лондоне
Украинская певица Джамала рассказала подробности вечеринки в Лондоне.
Меня пригласили на очень крутую вечеринку, – рассказала Джамала. – Там я встретила певицу Дженнифер Лопес, актрис Ребекку Холл и Киру Найтли. В общем, все «звезды сошлись» в Лондоне.
Певица говорит, чтобы выйти на танцпол с Кирой Найтли, ей достаточно было лишь одного взгляда.
Мы с Кирой посмотрели друг на друга, оставили свои сумки у столиков и пошли танцевать, – рассказывает Джамала. – Воспоминания о том вечере невероятные. Теперь всем рассказываю, что танцевала вместе с Найтли.
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Напомним,