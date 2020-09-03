Хто зверху-10: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 03.09.2020)

3 сентября на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 2 выпуск шоу Хто зверху-10.

Смотрите во 2 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху? : Лесю Никитюк признают Матерью драконов, а она пообещает отречься от своего престола, если не угадает ответ на один из бонусных вопросов. Также ведущая признается, что согласна выйти замуж, но за кого? Узнайте прямо сейчас!

Команды

Сегодня в команде Сергея Притулы играют Тимур Мирошниченко, Амадор Лопес, Константин Боровский. Юлия Юрина, Злата Огневич и Ольга Цыбульская будут биться на стороне Леси Никитюк. Кто же победит? Смотрите прямо сейчас во 2 выпуске Хто зверху? от 03.09.2020.

Участники ринутся в бой с небывалым энтузиазмом! В конкурсе По буквам девушки попытаются сделать невозможное и собрать слово «д’Артаньян» всего лишь из четырех букв, а парни испытают трудности в угадывании слов во время конкурса По губам. Смогут ли они угадать такие «женские» словечки, как «токсикоз», «бойфренд» и «пинцет»? Узнайте во 2 выпуске шоу Хто зверху? 2020, как котлеты связаны с котятами, и что такое солнцекот!

Осторожно: певицы в команде!

В конкурсе Пять слов мужчинам придется попотеть, ведь в команде Леси Никитюк сегодня есть профессиональные певицы. Они так войдут в раж, что не перестанут петь даже тогда, когда мужчины начнут отгадывать. Не пропустите песни и пляски от девушек!

Команда женщин еще раз удивит мужскую половину в конкурсе Обмен ролями. Хрупкие участницы будут играть на трембите, а у Сергея Притулы появится непреодолимое желание уехать в Карпаты.

Во 2 выпуске шоу Хто зверху? 2020 конкурс Правда или ложь раскроет подробности из жизни селебритиз. Правда ли, что муж разнашивает обувь Юлии Юриной, потому что у них одинаковый размер ноги? И какие темные страницы скрываются в прошлом Леси Никитюк? И еще – правда ли, что существует такая профессия, как переворачиватель куриных яиц в инкубаторе?

2 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.