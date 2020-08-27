Хто зверху-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2020)

27 августа 2020 01:00 Юлия Крутиева
Хто зверху-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2020)
Хто зверху-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 27.08.2020)
пресс-служба Нового канала

27 августа на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 1 выпуск шоу Хто зверху-10.

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Смотрите в 1 выпуске 10 сезона шоу Хто зверху?: мужская и женская команды снова сойдутся в бою. Сергей Притула и Леся Никитюк уже подготовили свое главное оружие – беспощадный юмор. Оба капитана верят в победу своей команды, но финальное слово будет за судьей.

Участники 1 выпуска шоу Хто зверху? 2020

Сегодня на стороне Притулы играют Гарик Бирча, Константин Трембовецкий и Владимир Жогло. Последний продемонстрирует свои знания кунг-фу и несколько танцевальных па. Не пропустите такое зрелище в исполнении одного из ведущих юмористов шоу Варьяты! За женскую команду будут играть Елена-Кристина Лебедь, Светлана Тарабарова и Екатерина Никитина.

Участникам шоу Хто зверху? в 1 выпуске предстоит показать, кто из них умнее, сильнее и хитрее. В одном из раундов мужчины и женщины поменяются ролями. Команда парней покажет подозрительную осведомленность в назначении массажеров, а вот девочкам придется сложнее, ведь им придется вспоминать, как выглядят различные купюры!

В 1 выпуске проекта Хто зверху? 2020 верховный судья неожиданно похвалит Елену-Кристину Лебедь и Владимира Жогло за участие в конкурсе, где участники собирают слова по буквам. Почему? В прошлых сезонах Кристина и Жогло уже успели отличиться, и сегодня мы вспомним, как это было.

Сергей Притула и Леся Никитюк, как обычно, стоят за своих участников горой, поэтому сложнее всего сегодня придется новеньким. Екатерина Никитина впервые узнает, каково это – отвечать на непростые вопросы, соскальзывая со стеклянной платформы, а Гарик Бирча расскажет, как он однажды угнал трактор. Правдивая ли это история? Узнаете в раунде Правда или ложь в 1 выпуске проекта Хто зверху? в 10 сезоне!

После каждого раунда у команд будет возможность ответить на бонусный вопрос и получить дополнительную тысячу гривен. Смогут ли они догадаться, сколько мужчин тайком пробовали на себе косметику жены? А сколько женщин дарили своему любимому носки? Попробуйте догадаться вместе с участниками.

1 выпуск шоу Хто зверху-10 смотрите в 19:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все выпуски 10 сезона шоу Хто зверху? смотрите ПО ССЫЛКЕ.

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