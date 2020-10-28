51-летняя Гвен Стефани выходит замуж за Блейка Шелтона

Певица Гвен Стефани удивила публику неожиданным признанием.

В жизни Гвен Стефани появился очередной повод для радости. В минувшие выходные случилось событие, которое певица ждала на протяжении последних 5 лет.

На своей странице в Инстаграм Стефани сообщила, что получила предложение руки и сердца от своего любимого бойфренда - кантри-музыканта Блейка Шелтона.

Также 51-летняя певица опубликовала фотографию с возлюбленным, на которой продемонстрировала шикарное обручальное кольцо.

Да, пожалуйста,

- написала в комментариях Гвен.

Гвен Стефани и Блейк Шелтон / instagram.com/gwenstefani

Блейк также не стал скрывать своей радости. В Инстаграм он опубликовал аналогичный снимок, а также поблагодарил любимую за то, что она спасла его 2020 год и всю оставшуюся жизнь.

Эй, Гвен Стефани, спасибо, что спасла для меня 2020-й... И на протяжении всей своей жизни... - пишет 44-летний Шелтон. - Я буду любить тебя. Я услышал «Да»!

Для Гвен Стефани этот брак станет вторым. От первого брака с музыкантом Гэвином Россдейлом у нее подрастает трое сыновей: 14-летний Кингстон, 12-летний Зума и шестилетний Аполло. А вот Шелтон был женат дважды, но детей у него нет.

Напомним,