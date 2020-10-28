Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"
В эту пятницу, 30 октября, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити "Холостячка".
Все время Ксении занято работой и сыном, даже романтику актриса видит только в кадре. Поэтому ведущий Григорий Решетник предложит мужчинам подготовить презентации с идеями романтического свидания. Холостячка может выбрать из всех только три свидания, которые больше всего ее заинтересуют.
Это очень сложный момент отбора свиданий, в первую очередь, потому что я должна выбрать только три, – отмечает Холостячка. – Я думаю, что все будет очень красиво, романтично, мне очень хочется максимально чувствовать себя женщиной.
Однако жажда заполучить внимание Холостячки создает между мужчинами напряжение и неминуемую конкуренцию. Конфликт дойдет до драки. Еще один участник прибегнет к обману, чтобы единолично завладеть вниманием Ксении.
Уже в эту пятницу смотрите второй выпуск романтического реалити «Холостячка» в 19:00 на СТБ.
Напомним,