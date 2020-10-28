Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма "50 оттенков серого"

28 октября 2020 21:50 Юлия Крутиева
Холостячка: кто первым разденет Ксению и на свидании создаст атмосферу фильма
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
пресс-служба канала СТБ

В эту пятницу, 30 октября, в 19:00 на СТБ выйдет второй выпуск романтического реалити "Холостячка".

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Главная героиня проекта, актриса театра и кино, звезда сериала «Крепостная» Ксения Мишина продолжит узнавать мужчин, которые на первой вечеринке получили бутоньерку, а вместе с ней и шанс побороться за ее сердце.

Все время Ксении занято работой и сыном, даже романтику актриса видит только в кадре. Поэтому ведущий Григорий Решетник предложит мужчинам подготовить презентации с идеями романтического свидания. Холостячка может выбрать из всех только три свидания, которые больше всего ее заинтересуют.

Это очень сложный момент отбора свиданий, в первую очередь, потому что я должна выбрать только три, – отмечает Холостячка. – Я думаю, что все будет очень красиво, романтично, мне очень хочется максимально чувствовать себя женщиной.

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Тем не менее, Ксения понятия не имеет, кто из мужчин подготовил для нее «самое идеальное свидание», с кем она раскроет секрет десерта от мишленовского повара, а кто первым разденет Ксению и окунет ее в атмосферу фильма «50 оттенков серого».

Однако жажда заполучить внимание Холостячки создает между мужчинами напряжение и неминуемую конкуренцию. Конфликт дойдет до драки. Еще один участник прибегнет к обману, чтобы единолично завладеть вниманием Ксении.

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Кто первым заслужит расположение Холостячки и первую бутоньерку недели, а кто будет брошен в одиночестве ради свидания с другим мужчиной? Почему победа в групповом соревновании не достанется явному лидеру и кого из участников срочно госпитализируют?

Уже в эту пятницу смотрите второй выпуск романтического реалити «Холостячка» в 19:00 на СТБ.

Напомним,

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