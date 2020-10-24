Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020

24 октября 2020 01:03 Юлия Крутиева
Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
Холостячка: сразу 5 участников покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
пресс-служба канала СТБ

23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск самого романтического реалити Холостячка.

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Главная героиня проекта, актриса театра и кино Ксения Мишина, познакомилась со всеми участниками. Оказалось, что с некоторыми из них она уже знакома.

16 мужчин начали борьбу за любовь и сердце Холостячки. И первая вечеринка дала понять Ксении, что четверых мужчин она готова сразу отправить домой. Такое решение Мишиной шокировало участников.

Кого же из претендентов на руку и сердце Холостячки – выгнала в 1 выпуске Ксения Мишина? Читайте в нашем материале.

И так, в 1 выпуске реалити Холостячка от 23.10.2020 покинули проект такие участники:

26-летний тренер по соблазнению, организатор туров в разные страны Андрей Кушков

32-летний начальником коммерческого отдела радиостанции Павел Ковчег

28-летний преподавателем английского в государственной школе Бангкока Дмитрий Адамов

40-летний бизнесмен Дмитрий Задворский

 

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