Холостячка: сразу 4 участника покинули проект в 1 выпуске от 23.10.2020
23 октября на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел 1 выпуск самого романтического реалити Холостячка.
16 мужчин начали борьбу за любовь и сердце Холостячки. И первая вечеринка дала понять Ксении, что четверых мужчин она готова сразу отправить домой. Такое решение Мишиной шокировало участников.
Кого же из претендентов на руку и сердце Холостячки – выгнала в 1 выпуске Ксения Мишина? Читайте в нашем материале.
И так, в 1 выпуске реалити Холостячка от 23.10.2020 покинули проект такие участники:
26-летний тренер по соблазнению, организатор туров в разные страны Андрей Кушков
32-летний начальником коммерческого отдела радиостанции Павел Ковчег
28-летний преподавателем английского в государственной школе Бангкока Дмитрий Адамов
40-летний бизнесмен Дмитрий Задворский