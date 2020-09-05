Alyosha рассказала, почему с рождением третьего ребенка стала более спокойной
В студию шоу "Ранок з Україною" пришла молодая мама, певица Alyosha, чтобы представить новую песню «Птаха», которая станет саундтреком к сериалу "Сага" канала Украина.
Несколько недель назад певица третий раз стала мамой. Артистка рассказала, как изменилась их жизнь с появлением дочери:
Мы недосыпаем. Но она немного спокойнее по сравнению с ребятами, так что могу сказать – немного недосыпаем. С мальчиками было хуже.
Мальчики прекрасно встретили! Ромка – старший, он вообще рад, говорит: «Мама, когда ты будешь памперсы менять, пожалуйста, позови меня, а когда будешь пеленать – научи, покажи, я тоже буду это делать». То есть он очень заботится о ней. А Марко приходит в комнату, чтобы на кресле-качалке покачаться, посмотреть и уйти,– с улыбкой рассказывает артистка.
Муж Alyosha – фронтмен группы «Антитела» Тарас Тополя тоже помогает жене, однако у него это получается не так хорошо, как когда-то с мальчиками.
Конечно, помогает, но Мария все чувствует, а пока ей нужна именно мама, – рассказывает певица. – Еще бабушка может немного разобраться, а Тарас пока не может ее так успокоить, насколько это мне нужно. Но я спокойно жду, даже когда она кричит или плачет, я спокойно пью чай, типа: «Сейчас допью и пойду».
Напомним,